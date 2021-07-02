Dudu se anima com retorno e quer jogar: ‘Espero que o Palmeiras consiga antecipar a minha volta’

Ídolo da torcida do Palmeiras e principal jogador do clube nos últimos anos, o atacante Dudu está de volta. Após uma temporada atuando pelo Al-Duhail, do Catar, o jogador retornou de empréstimo e já iniciou os trabalhos como jogador do Verdão.Apesar de não poder entrar em campo, o atleta trabalhou nas instalações do clube e se encontrou com os companheiros. A reestreia do ponta só deve ocorrer em agosto, após a reabertura da janela internacional de transferências, mas o Alviverde busca uma liberação prévia com a FIFA.Dudu, em entrevista à TV Palmeiras, confirmou o movimento do clube e se mostrou ansioso para conseguir sua liberação o mais rápido possível.
- Espero que o Palmeiras consiga antecipar a minha volta. Se não, a gente vai treinar e vai ficar focado para, quando voltar, voltar bem. É o que importa!
Caso não possa atuar antes do prazo, Dudu estará disponível a partir do primeiro dia de agosto. O Palmeiras divulgou imagens do atacante durante seu dia de retorno – revendo amigos, como Edu Dracena, e todo o corpo de funcionários, médicos, fisioterapeutas e integrantes da comissão fixa do Verdão.
A íntegra das imagens está aqui: