Dudu se anima com retorno e quer jogar: ‘Espero que o Palmeiras consiga antecipar a minha volta’

Ídolo da torcida do Palmeiras e principal jogador do clube nos últimos anos, o atacante Dudu está de volta. Após uma temporada atuando pelo Al-Duhail, do Catar, o jogador retornou de empréstimo e já iniciou os trabalhos como jogador do Verdão.Apesar de não poder entrar em campo, o atleta trabalhou nas instalações do clube e se encontrou com os companheiros. A reestreia do ponta só deve ocorrer em agosto, após a reabertura da janela internacional de transferências, mas o Alviverde busca uma liberação prévia com a FIFA.Dudu, em entrevista à TV Palmeiras, confirmou o movimento do clube e se mostrou ansioso para conseguir sua liberação o mais rápido possível.