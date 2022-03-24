Dudu revela que já iniciou conversas para renovar contrato com Palmeiras

Certamente o maior ídolo atual do Palmeiras, o atacante Dudu dá sinais de que pretende encerrar sua carreira pelo clube. Em entrevista ao portal Nosso Palestra, o camisa 7 revelou que seu estafe já iniciou conversas com a diretoria de futebol do Verdão para prolongar o atual contrato, válido até o final de 2023. Atualmente com 30 anos, Dudu diz que pretende atuar pelo Palmeiras 'até quando seu corpo permitir'.

- O Anderson Barros está conversando com o André Cury, que toma conta dessa parte para mim. Tenho certeza de que vai acontecer. É ficar focado, defender o Palmeiras com unhas e dentes. Quem acompanha meu dia nos treinamentos sabe que não gosto de perder nem no bobinho. Quem está no Palmeiras precisa estar dessa forma. A gente cobra isso dos jogadores que chegam. Você tem que ter o DNA vencedor, e, se você não tem, precisa criar dentro do clube. A torcida vê isso em mim. Essa é minha meta aqui no Palmeiras.

- Não tem jeito de jogar em outro clube do Brasil. É uma identificação muito grande. Sabemos que somos jogadores de futebol, vivemos dia após dia. Minha intenção é essa. Quem joga no Palmeiras quer ficar bastante tempo aqui. Você tem estrutura, um bom contrato, um estádio maravilhoso, pessoas que te ajudam. Tem tudo para eu jogar mais uns oito anos. Quero dar meu melhor, até quando der. Não adianta ficar prolongando a carreira para jogar só com nome, fazendo hora. Sabemos como é a competitividade, jogar num grande clube. É preciso estar preparado para estas decisões.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Pelo Palmeiras, Dudu já conquistou duas Libertadores (2020 e 2021) e dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018). Além disso, o jogador também tem em seu currículo a Copa do Brasil de 2015, o Campeonato Paulista de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2022. Ao todo, são 345 partidas e 77 gols marcados pelo Verdão, contando antes do duelo com o Ituano na quarta-feira (23).

Além disso, o atleta falou sobre seu filho, Pedro, que joga no futsal do Verdão e, também, sobre todo o reconhecimento que vestir a camisa alviverde desde 2015 gerou em sua carreira.

– O Pedro está metendo gol lá no futsal do Palmeiras. Quando eles estão comigo, no dia de treinar, de jogar, sempre estou levando eles no clube. Eu sou um jogador diferente a partir do momento em que comecei a jogar no Palmeiras. Antes ninguém me conhecia, hoje é o Dudu do Palmeiras. Ninguém sabe que joguei no Cruzeiro, Coritiba, Grêmio. Hoje é o Dudu que jogou no Palmeiras. Tenho certeza de que quando eu parar de jogar vai ser assim que vou ser conhecido.