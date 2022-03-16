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Dudu projeta força do elenco do Palmeiras como arma para vencer dérbi contra Corinthians

Camisa 7 aposta em qualidade do plantel para fazer a trinca nos clássicos: 'mostramos isso contra São Paulo e Santos'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 14:29

Publicado em 16 de Março de 2022 às 14:29

O atacante Dudu disse nesta quarta-feira (16), após o treino do Palmeiras, que a qualidade do plantel alviverde é uma das principais armas da equipe para conseguir vencer o rival Corinthians nesta quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.Para o camisa 7, o fato do Verdão ter superado os rivais São Paulo e Santos (ambos por 1 a 0), com times titulares diferentes, mostra que seja qual opção seja escalada pelo técnico Abel Ferreira, isso não influenciará na qualidade do time.
- Quem joga no Palmeiras tem que ter a mente focada sempre em vencer, em ganhar. Jogamos contra São Paulo e Santos com equipes diferentes, e isso mostra a força dos jogadores e do elenco que temos. Esperamos amanhã ir bem também.
O Palmeiras perdeu apenas um dos últimos oito jogos disputados contra o rival alvinegro, ainda está invicto na competição, sofreu apenas um gol e luta para ter a melhor campanha geral. Para Dudu, contudo, o Corinthians é um adversário difícil. E por isso o fato de contar com a torcida pode ser um combustível importante.
- Jogar contra o Corinthians é sempre difícil, uma equipe boa, cresceu na competição e tem feito bons jogos. Nossa equipe também é muito forte, ainda mais dentro do nosso estádio. Esperamos o apoio da torcida, que eles nos ajudem, porque aqueles que forem ao jogo vão dar o melhor.
Recordista de jogos (344), vitórias (198), gols (77) e assistências (82) do atual elenco, o atacante Dudu acumula também atuações marcantes em clássicos e conta que, mesmo com tantos números positivos, tenta sempre evoluir desempenhado diferentes funções no decorrer das partidas.
- Jogador tem de procurar ser melhor a cada dia, e eu coloco isso nos meus treinamentos. Temos de dar sempre o máximo para evoluir, crescer e ir bem no Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: DududuranteavitóriasobreoSantos,noúltimodomingo,noAllianzParque(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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