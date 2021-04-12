Dudu: Palmeiras cumprirá contrato e não abre mão de acordo feito no ano passado

O atacante Dudu volta ao Brasil nesta semana para cumprir um período de férias e definir o futuro. Com contrato de empréstimo até o fim de junho com o Al-Duhail, o clube do Qatar tem até 15 de maio para definir se comprará os 80% dos direitos econômicos do atleta. Em caso de compra, o restante permanecerá com o Palmeiras.>> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na Supercopa

Mesmo sem ainda entrar em contato oficialmente com o Verdão, os dirigentes qataris estudam uma negociação no valor de seis milhões de euros (R$ 40,5 milhões) previstos no acordo feito no ano passado. O Palmeiras, caso seja procurado para reduzir ou parcelar o valor, não abrirá negociação. O clube entende que Dudu é um dos principais ativos e as partes acertaram previamente as condições.O pagamento só será aceito à vista ou então o atacante volta a fazer parte do elenco palmeirense em julho. O contrato prevê um pagamento a Dudu no valor de dois milhões e meio de euros (R$ 16,8 milhões) caso o Al Duhail não efetive a compra dele e ele retorne ao Brasil, desta vez não só para passar férias.