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futebol

Dudu: Palmeiras cumprirá contrato e não abre mão de acordo feito no ano passado

Caso seja procurado pelo Al-Duhail para negociar valor, Verdão se manterá irredutível por pagamento à vista de cerca de R$ 40 milhões
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 17:00
Crédito: Dudu ainda tem futuro indefinido no Qatar (Imagem: Reprodução
O atacante Dudu volta ao Brasil nesta semana para cumprir um período de férias e definir o futuro. Com contrato de empréstimo até o fim de junho com o Al-Duhail, o clube do Qatar tem até 15 de maio para definir se comprará os 80% dos direitos econômicos do atleta. Em caso de compra, o restante permanecerá com o Palmeiras.>> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na Supercopa
Mesmo sem ainda entrar em contato oficialmente com o Verdão, os dirigentes qataris estudam uma negociação no valor de seis milhões de euros (R$ 40,5 milhões) previstos no acordo feito no ano passado. O Palmeiras, caso seja procurado para reduzir ou parcelar o valor, não abrirá negociação. O clube entende que Dudu é um dos principais ativos e as partes acertaram previamente as condições.O pagamento só será aceito à vista ou então o atacante volta a fazer parte do elenco palmeirense em julho. O contrato prevê um pagamento a Dudu no valor de dois milhões e meio de euros (R$ 16,8 milhões) caso o Al Duhail não efetive a compra dele e ele retorne ao Brasil, desta vez não só para passar férias.
Como não há acerto sobre o futuro, o atacante ficou fora da lista de inscritos do Al Duhail que disputará a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Ele pode, porém, disputar a fase de mata-mata da competição se a permanência no Qatar for concretizada.

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