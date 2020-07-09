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Dudu mantém treinos no Palmeiras enquanto não assina transferência

Atacante trabalhou com o grupo nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, e também deve participar da atividade de quinta-feira. Ele resolve os detalhes finais da ida ao Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 23:25

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 23:25

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Ainda sem assinar com o Al Duhail, do Qatar, Dudu segue treinando com o elenco do Palmeiras. O camisa 7 participou da atividade desta quarta-feira e a expectativa é de que esteja na Academia de Futebol também para os trabalhos de quinta. A saída, no entanto, continua sendo iminente - ele já fez até os exames médicos necessários para a transferência.
Advogados de Al Duhail, Dudu e Palmeiras analisam contratos desde segunda-feira. Já está claro: o clube do Qatar pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) pelo empréstimo de um ano e, em 2021, desembolsará mais 7 milhões de euros (6 milhões de euros mais 1 milhão de euros de bônus) se Dudu bater metas consideradas baixas para tê-lo em definitivo - o Verdão ainda terá 20% de seus direitos econômicos. Mas tudo ainda esbarra em detalhes burocráticos.

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