Dudu mantém treinos no Palmeiras enquanto não assina transferência

Ainda sem assinar com o Al Duhail, do Qatar, Dudu segue treinando com o elenco do Palmeiras. O camisa 7 participou da atividade desta quarta-feira e a expectativa é de que esteja na Academia de Futebol também para os trabalhos de quinta. A saída, no entanto, continua sendo iminente - ele já fez até os exames médicos necessários para a transferência.
Advogados de Al Duhail, Dudu e Palmeiras analisam contratos desde segunda-feira. Já está claro: o clube do Qatar pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) pelo empréstimo de um ano e, em 2021, desembolsará mais 7 milhões de euros (6 milhões de euros mais 1 milhão de euros de bônus) se Dudu bater metas consideradas baixas para tê-lo em definitivo - o Verdão ainda terá 20% de seus direitos econômicos. Mas tudo ainda esbarra em detalhes burocráticos.