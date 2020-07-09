Dudu mantém treinos no Palmeiras enquanto não assina transferência

Ainda sem assinar com o Al Duhail, do Qatar, Dudu segue treinando com o elenco do Palmeiras. O camisa 7 participou da atividade desta quarta-feira e a expectativa é de que esteja na Academia de Futebol também para os trabalhos de quinta. A saída, no entanto, continua sendo iminente - ele já fez até os exames médicos necessários para a transferência.