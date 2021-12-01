Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dudu manda recado para Uillian Correia, do Cuiabá: ‘Não fala m...!’

Em duelo válido pelo primeiro turno, jogador do Dourado falou que o Palmeiras entrou de ‘salto alto'; atacante do Verdão deu resposta nesta terça
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 00:57

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 00:57

Poupado por Abel Ferreira, o atacante Dudu acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 3 a 1, na Arena Pantanal, e mandou um recado para Uillian Correia, jogador do Dourado que, após a vitória no primeiro turno, no Allianz Parque, falou que os jogadores do Verdão pecaram no excesso de confiança.
– Eles vêm com excesso de confiança lá em cima, depois da classificação diante do São Paulo, num 3 a 0 com muita autoridade, quando você vai pegar uma equipe que briga contra o rebaixamento, claro que entra um pouco com salto alto, mas o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo – comentou à época, em entrevista ao SBT.Após a vitória comandada pelas Crias da Academia, o camisa 43 fez um desabafo nas redes sociais.
– Uillian Correia, hoje nós não entramos de salto alto! Não fala merda quando ganha uma partida na sorte. Parabéns, gurizada – escreveu.
Já garantido na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo já na próxima segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), Athletico-PR, pela 37ª rodada da competição.
Crédito: Foto:CesarGreco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados