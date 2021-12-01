Dudu manda recado para Uillian Correia, do Cuiabá: ‘Não fala m...!’

Poupado por Abel Ferreira, o atacante Dudu acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 3 a 1, na Arena Pantanal, e mandou um recado para Uillian Correia, jogador do Dourado que, após a vitória no primeiro turno, no Allianz Parque, falou que os jogadores do Verdão pecaram no excesso de confiança.

– Eles vêm com excesso de confiança lá em cima, depois da classificação diante do São Paulo, num 3 a 0 com muita autoridade, quando você vai pegar uma equipe que briga contra o rebaixamento, claro que entra um pouco com salto alto, mas o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo – comentou à época, em entrevista ao SBT.Após a vitória comandada pelas Crias da Academia, o camisa 43 fez um desabafo nas redes sociais.

– Uillian Correia, hoje nós não entramos de salto alto! Não fala merda quando ganha uma partida na sorte. Parabéns, gurizada – escreveu.

Já garantido na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo já na próxima segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), Athletico-PR, pela 37ª rodada da competição.