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Dudu: férias e expectativa por definição após permanência no Catar se torna incerta

Palmeiras e atacante esperam por movimentação do Al Duhail para definir futuro. Verdão só aceita venda à vista, como previsto em contrato...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 07:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Dudu voltou ao Brasil para passar férias e espera que o futuro seja resolvido. A permanência provável no Catar com a compra por parte do Al Duhail não é mais a mesma de outrora. Os dirigentes cataris precisam pagar os seis milhões de euros (R$ 40,5 milhões) ao Palmeiras previstos em contrato para adquirir os 80% dos direitos econômicos.
O Al Duhail sabe que a condição do pagamento é à vista e, mesmo que não tenha acionado o Alviverde ainda, pode sugerir uma alternativa para quitar o débito e ficar com o atacante por mais três anos. O presidente Maurício Galiotte já avisou que não negocia o que foi acertado no ano passado, quando Dudu saiu por empréstimo e as bases para uma futura compra foram acertadas pelas partes.
Os cataris têm até 15 de maio para comunicar o Palmeiras sobre a decisão, e a diretoria aguarda. A confiança pela permanência no exterior demonstrada pelo próprio jogador em entrevistas recentes não é mais a mesma, mas isso não significa que, neste momento, uma volta ao Verdão esteja próxima. As partes esperam o posicionamento do Al Duhail e isso pode demorar mais de um mês.Enquanto isso, Dudu não foi inscrito para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia por conta desta indefinição e, em caso de compra, tem condição de participar dos mata-matas. Uma desistência do negócio do Al Duhail prevê um pagamento de dois milhões e euros (R$ 16,8 milhões) ao jogador. Isso também está previsto no acordo firmado em 2020, quando ele deixou o Brasil durante a parada do futebol em razão da pandemia, em junho.
Para o Palmeiras, o retorno de Dudu seria um ganho técnico para um time que encontra dificuldades de ser reforçar no mercado. Se a venda for concretizada é um alívio nas finanças em mais um ano de receitas comprometidas.

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