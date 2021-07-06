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futebol

Dudu faz primeiro treino com grupo e Palmeiras mantém cautela quanto ao retorno aos gramados

Atacante inicia mais um processo para reestrear com a camisa do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 10:30

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 10:30

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Dudu participou nesta segunda-feira (5) pela primeira vez do treino com o restante do elenco do Palmeiras. O jogador mantém um cronograma específico e carga de exercício controlados.
Eurocopa, Copa América, Brasileirão, finais da NBA… Veja a agenda quente do esporte nesta semana
A presença dele no treinamento é importante, uma vez que o atacante se reapresentou na última quinta-feira (1) para avaliações físicas. O fato de o Palmeiras fazer duas partidas seguidas no Allianz Parque ajuda neste processo. Dudu terá uma semana inteira para trabalhar ao lado dos companheiros, já que os compromissos contra Grêmio e Santos, respectivamente, acontecem em casa.
A avaliação será diária e, dependendo da evolução, até o final da semana exista uma ideia de quando ele estará apto a retornar.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoMesmo com clássico no final de semana e compromisso pela oitavas de final da Libertadores já na próximo quarta-feira (14), o clube não se pauta por esses compromissos. Abel sempre faz questão de ressaltar a força do grupo e só levará Dudu se ele estiver em condições plenas.
O atacante retornou ao Palmeiras após uma temporada no Al Duhail, do Catar. Pelo Maior Campeão Nacional, o jogador esteve presente em 305 jogos e anotou 70 gols.

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