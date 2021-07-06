Dudu faz primeiro treino com grupo e Palmeiras mantém cautela quanto ao retorno aos gramados

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

Dudu participou nesta segunda-feira (5) pela primeira vez do treino com o restante do elenco do Palmeiras. O jogador mantém um cronograma específico e carga de exercício controlados.

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A presença dele no treinamento é importante, uma vez que o atacante se reapresentou na última quinta-feira (1) para avaliações físicas. O fato de o Palmeiras fazer duas partidas seguidas no Allianz Parque ajuda neste processo. Dudu terá uma semana inteira para trabalhar ao lado dos companheiros, já que os compromissos contra Grêmio e Santos, respectivamente, acontecem em casa.

A avaliação será diária e, dependendo da evolução, até o final da semana exista uma ideia de quando ele estará apto a retornar.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoMesmo com clássico no final de semana e compromisso pela oitavas de final da Libertadores já na próximo quarta-feira (14), o clube não se pauta por esses compromissos. Abel sempre faz questão de ressaltar a força do grupo e só levará Dudu se ele estiver em condições plenas.