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Dudu fala sobre relação com redes sociais e relata problemas no passado: ‘Discuti com algumas pessoas’

Atacante relatou como lida com as críticas do ambiente online e a importância do retorno do torcedor às arquibancadas...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 07:30

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 07:30

Com o afastamento das torcidas dos estádios de futebol por todo o mundo por conta da pandemia de Covid-19, a única forma que muitos jogadores tinham de manter o contato com o torcedor era por meio das redes sociais, apesar de ser um ambiente, por diversas vezes, hostil e recheado de críticas.
Relembre a trajetória do Palmeiras até a final da Libertadores de 2021
Ídolo alviverde e um dos principais nomes do clube no século XXI, Dudu falou sobre a sua relação com as mídias sócias e como os atletas precisam saber lidar com o que é dito por ali, principalmente após resultados negativos.
- As redes sociais são fortes com ou sem gente na arquibancada. O atleta precisa aprender a lidar com isso. Se o jogador fica incomodado com o que lê, é melhor evitar, porque, infelizmente, existem pessoas bem maldosas e as palavras acabam machucando bastante - disse o atacante em entrevista ao jornalista Eder Traskini, do UOL.
Veja a tabela completa do Brasileirão- A maioria de nós, jogadores, é pai de família, temos filhos, corremos atrás de nossos objetivos e queremos vencer de qualquer jeito. Quando perdemos, eu por exemplo, fico maluco, Não consigo nem dormir. E aí tenho que ler coisas absurdas. É muito complicado. Mas, como eu falei, é o mundo atual e precisamos aprender a lidar - continuou Dudu.
A ausência do público nas arquibancadas evidenciou o tamanho do impacto que as redes sociais podem ter na vida dos atletas, sendo que o ambiente online era o único meio dos jogadores buscarem avaliações sobre o desempenho dentro de campo, encontrando, contudo, espaços nada saudáveis.
O camisa 4 + 3 relatou a diferença entre absorver as críticas virtuais do espaço físico, o estádio nesse caso, e que tem maior facilidade em lidar com vaias do que xingamentos nas redes sociais.
- Eu acho que é mais difícil lidar com as críticas das redes sociais do que com as vaias no estádio. Ali, no momento do jogo, você está com a adrenalina a mil e pode até se incomodar, mas logo vai dar o seu máximo para ganhar a próxima jogada e, segundos depois, em vez de ser criticado, pode ser elogiado - relatou.
Por fim, o atacante ainda ressaltou da presença do torcedor nas arquibancadas, relembrando, também, que já chegou a ter problemas no passado com críticas em redes sociais.
- É uma atmosfera muito boa (o estádio com torcida). Nas redes sociais já é diferente. As pessoas falam coisas que machucam. Eu mesmo já tive alguns problemas. Discuti com algumas pessoas. Mas, hoje em dia, recebo bastante orientação e aprendi a lidar melhor com isso. Quando eu estou de cabeça quente, evito entrar - finalizou.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em menos de uma semana, Dudu terá a oportunidade de lutar por seu primeiro título internacional pelo Palmeiras de forma direta, por mais que tenha participado de dois jogos da campanha do bicampeonato de 2020. A delegação alviverde irá embarcar para Montevidéu nesta quarta-feira (24).
Crédito: DuduemaçãopeloPalmeirasnaLibertadores(Foto:CesarGreco

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