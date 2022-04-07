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Dudu entra no top 10 dos artilheiros do Palmeiras na Libertadores

Atacante abriu o placar na goleada Alviverde sobre o Táchira...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 22:55
Atual bicampeão, o Palmeiras estreou com o pé direito na Libertadores 2022. Foi com ele que Dudu abriu o placar na goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, da Venezuela, nesta quarta-feira, jogando fora de casa. Raphael Veiga - de canhota - e Rafael Navarro, duas vezes - uma de direita e outra de cabeça -, fecharam o marcador.
Com o tento anotado, o camisa 7 entrou na lista dos 10 maiores artilheiros do Alviverde na história da principal disputa sul-americana. Esse foi o 8º gol de Dudu em 42 jogos na competição, o que o coloca hoje na 9ª posição no ranking, ao lado de Edmundo, Gustavo Scarpa e César Maluco.
Artilheiro do Palmeiras na temporada com 11 bolas na rede, Veiga também subiu na lista. O meia marcou pela 9ª vez na Libertadores com a camisa do Palmeiras, empatando com Lopes e Ademir da Guia na 6ª colocação. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM LIBERTADORES
1º - Alex- 12 gols em 39 jogos2º - Rony - 11 gols em 21 jogosTupãzinho - 11 gols em 14 jogosBorja - 11 gols em 24 jogosWillian - 11 gols em 21 jogos6º - Ademir da Guia - 9 gols em 29 jogosLopes - 9 gols em 11 jogosRaphael Veiga - 8 gols em 30 jogos9º - Edmundo - 8 gols em 18 jogosCésar Maluco - 8 gols em 10 jogosGustavo Scarpa - 8 gols em 23 jogosDudu - 8 gols em 41 jogos
Crédito: Dudutem4golsmarcadosem2022(Foto:CesarGreco/SEPalmeiras

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