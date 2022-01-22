Dudu elogia Endrick e diz que levaria joia para disputar Mundial pelo Palmeiras

Maior ídolo do atual elenco do Palmeiras, Dudu foi mais um a somar o coro da torcida para que o técnico Abel Ferreira leve o atacante Endrick, joia da base alviverde de apenas 15 anos, para disputar o Mundial de Clubes.Em entrevista à TV Bandeirantes na última sexta-feira (21), o camisa 7 do Verdão elogiou Endrick e garantiu que se dependesse dele, a joia estaria na relação de 23 inscritos para a competição intercontinental.

– Eu particularmente, se eu fosse o presidente, se eu fosse o Abel, se decidisse alguma coisa, o levaria, sem dúvida. É um menino que pode estar lá com a gente, demonstrou isso no treino.

Dudu conheceu Endrick de perto durante a pré-temporada, quando a promessa participou de treinos com a equipe profissional e chegou a participar de um jogo-treino, o primeiro dessa preparação, ante o Pouso Alegre-MG, que terminou empatado em 2 a 2.

O camisa 7 alviverde fez trio de ataque no segundo tempo daquela atividade com a joia e Giovani, outro destaque da base que também deve ser promovido ao plantel principal após a participação do Palmeiras na Copa São Paulo de juniores.

– A gente também sabe que não pode botar tanta pressão em um menino de 15 anos. Mas se eu fosse o clube levaria e daria oportunidade de jogar. Jogador diferente tem que jogar e demonstrar seu futebol.Endrick estará em campo neste sábado (22), no duelo contra o São Paulo pelas semifinais da Copinha, em Barueri (SP), às 19h (de Brasília). Além dele e Giovani, o LANCE! apurou que outros dois garotos do time que disputa a competição agradaram Abel e serão promovidos ao profissional: o lateral-direito Gustavo Garcia e o meia Jhonatan.

Apesar de toda a badalação, Endrick ficou de fora da lista de inscritos do Palmeiras para o Campeonato Paulista por questões dos regulamentos das competições internas no Brasil, que proíbem a utilização de atletas com menos de 16 anos.

Entretanto, o Palmeiras consultou a Fifa e descobriu que a entidade permite a utilização da joia no Mundial. O L! apurou que Abel planeja ao menos levar Endrick com a delegação para completar treinos nos Emirados Árabes Unidos. Seria uma forma de mantê-lo por perto diante do assédio europeu. O clube vem recebendo sondagens de interessados em acertar com o atacante antecipadamente, para ele se transferir quando tiver 18 anos. O Barcelona já sinalizou que está disposto a pagar 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 276 mi).

Endrick deverá jogar com regularidade na equipe principal do Verdão a partir de julho, quando completará a idade mínima para assinar um contrato profissional.

A negociação da assinatura desse primeiro vínculo profissional não deverá ser tão tranquila como o previsto, visto que as tratativas decidirão quanto da porcentagem dos direitos federativos ficará com o Verdão e principalmente o pai do atleta.

A lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes precisa ser enviada à Fifa até a próxima segunda-feira (24). Atualmente, o Palmeiras tem 27 jogadores em seu elenco, mas poderá contar apenas com 23 na competição, sendo que três dessas vagas são para goleiros.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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