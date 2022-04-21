Dudu e Danilo atingem marcas históricas pelo Palmeiras após empate com o Flamengo

O empate em 0 a 0 do Palmeiras com o Flamengo, pela quarta rodada do Brasileirão-2022, na última quarta-feira, pode ser considerado histórico, não apenas por ter sido o expressivo jogo de número 150 da história do Palmeiras no Maracanã, mas também por marcas individuais atingidas: o volante Danilo, por exemplo, completou 100 partidas com a camisa palmeirense, enquanto o atacante Dudu subiu em mais um ranking expressivo da história do Verdão.

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Cria da Academia, Danilo foi alçado ao time profissional em 2020, em setembro, ainda por Vanderlei Luxemburgo, logo após a conquista do Campeonato Paulista sobre o Corinthians naquele ano, no Allianz Parque. Seus outros colegas contemporâneos de base haviam subido para o time principal em janeiro, na Florida Cup, casos de Gabriel Menino, Wesley e Patrick de Paula.

Ao todo, em suas 100 partidas, o jogador acumula 61 vitórias, 16 empates e 22 derrotas, além de oito gols marcados e cinco assistências concedidas pelo clube alviverde em seu período profissional.Os gols de Danilo foram marcados, pela ordem, sobre o Delfín-EQU, pela Libertadores-2020; sobre a Ferroviária, pelo Paulistão-2021; diante do Universitário-PER pela Libertadores-2021; diante do Internacional, pelo Brasileiro-2021; em cima do Juventude, pelo Brasileiro-2021; depois, Athletico-PR, na final da Recopa-2022; sobre o Corinthians, no Paulistão-2022; e na final contra o São Paulo, pelo Paulistão-2022.

Danilo chegou ao Palmeiras em 2018, aos 16 anos, e foi titular na Copa São Paulo de 2020. No início do segundo semestre daquele ano, chamou a atenção da comissão técnica durante os treinos do sub-20 na Academia de Futebol (àquela altura, o atleta já era figura constante nas convocações da Seleção Brasileira sub-20). Promovido ao profissional desde então, foi titular na final da Libertadores-2020.

Meio-campista versátil que atua na contenção e na armação de jogadas, Danilo participou de alguns projetos sociais na sua cidade natal, Salvador-BA, e foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Baiano pelo Cajazeiras, aos 16 anos, antes de chegar ao Palmeiras em 2018, quando foi captado para integrar o elenco sub-17 e, naquela mesma temporada, já conquistou o título paulista da categoria. No sub-20, o canhoto de 19 anos ganhou espaço ao final de 2019, contribuindo para a conquista de mais um título paulista.

Dudu entra no Top 5 de jogadores com mais jogos pelo Palmeiras no Brasileiro

O ídolo Dudu também deixou seu nome registrado na partida. Com sua atuação diante do Rubro-Negro, o camisa 7 acumulou um total de 178 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Verdão (ele tem 353 pelo clube) e,

Com isso, passou a figurar no Top 5 dos atletas que mais atuaram em partidas do Brasileirão na história do Palmeiras. Ele está na quinta posição, ao lado do ex-lateral Eurico e do ex-atacante Edu Bala (defenderam o clube nos anos 70). À frente deles, nesta lista, estão o ex-volante dos anos 60 e 70 Dudu (Olegário Tolói de Oliveira), 4º, com 199 jogos; o ex-goleiro Marcos (3º, com 203 jogos); Ademir da Guia (2º, com 216 jogos); e o ex-goleiro Leão (1º, com 232 jogos).

O jogador vem acumulando recordes dia após dia no Palmeiras. Recentemente, atingiu a marca de 350 jogos pelo Palmeiras (hoje são 353); também havia conquistado a vitória de número 200 (hoje são 203) e ainda se tornou, de forma isolada, o jogador com mais títulos conquistados pelo Palmeiras neste século.