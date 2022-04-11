Dudu deixa derrota do Palmeiras para trás e projeta duelo pela Liberta: 'Sabemos da nossa força no Allianz'

O Palmeiras sofreu uma dura derrota no último sábado, diante do Ceará, pela primeira rodada do Brasileirão-2022. No entanto, não houve muito tempo para digerir o placar de 3 a 2, já que nesta terça-feira o Verdão enfrenta o Independiente Petrolero-BOL, pela fase de grupos da Libertadores. A aposta é novamente na força da torcida no Allianz Parque, onde o time tem ido bem.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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Quem falou desse momento palmeirense foi Dudu, dono de significativos números no estádio palmeirense. O camisa 7 comentou o revés para a equipe cearense e projetou a reabilitação do Alviverde pela competição continental.

- Nós estamos vindo de uma sequência de jogos muito forte, com partidas desgastantes e uma viagem muito longa, e não fizemos um bom começo de jogo contra o Ceará. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, quando você não começa bem pode ter certeza de que sofrerá as consequências. Nós tentamos buscar o resultado, mas ficou difícil correr atrás.

- Temos 37 rodadas para continuarmos a nossa busca pelo título. Amanhã (terça-feira) será um jogo difícil, acredito que a equipe deles jogará de uma forma mais fechada, mas sabemos da nossa força no Allianz Parque e esperamos jogarmos bem como foi no primeiro jogo da Libertadores.Com quase 23 mil ingressos vendidos, a torcida do Palmeiras volta ao Allianz Parque para manter o bom retrospecto na arena em 2022. Até aqui, foram 11 partidas e apenas uma derrota, justamente para o Ceará. Dudu espera poder retribuir essa força que o elenco tem recebido com mais uma vitória em casa.

- A gente fica muito feliz com a presença em massa da torcida e pelo o que eles vêm fazendo pelo time. Estamos retribuindo esse apoio com vitórias e eles podem ter certeza de que vamos sempre lutar e batalhar para fazê-los voltarem felizes para casa - concluiu o atacante.

Dudu é o artilheiro alviverde no século XXI com 78 gols, além de ser o rei do Allianz Parque, como o atleta com mais jogos (152), vitórias (108), gols (36) e assistências (38) na arena palestrina. O camisa 7 tem 351 partidas pelo Verdão.