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Dudu aparece no BID e já pode jogar pelo Palmeiras

O atacante já trabalha com o elenco desde o final da última semana...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 12:15

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 12:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O atacante Dudu, que retornou de empréstimo ao futebol Catari, teve, na manhã desta terça (6), seu contrato com o Palmeiras regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e se torna mais uma opção para o técnico Abel Ferreira. O jogador já trabalha com o elenco desde o final da última semana.
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O atacante retornou ao Palmeiras após uma temporada no Al-Duhail, do Catar. Pelo Maior Campeão Nacional, o jogador esteve presente em 305 jogos e anotou 70 gols.
Dudu já pode entrar em campo pelo Palmeiras no próximo jogo, diante do Grêmio, na quarta-feira (5). Ele e o zagueiro Pedrão tiveram sua liberação antecipada pelo departamento jurídico do Verdão junto à FIFA, já que a janela internacional só abre em agosto.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEmbora esteja apto no papel, a avaliação física de Dudu será diária e, dependendo da evolução, até o final da semana exista uma ideia de quando ele estará apto a retornar.
Mesmo com clássico no final de semana e compromisso pela oitavas de final da Libertadores já na próximo quarta-feira (14), o clube não se pauta por esses compromissos. Abel sempre faz questão de ressaltar a força do grupo e só levará Dudu se ele estiver em condições plenas.

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