Duas goleadas e lanterna no Brasileiro: resultados expõem crise no sub-20 do Corinthians

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

A equipe sub-20 do Corinthians está passando por uma má fase no Campeonato Brasileiro, em que ainda não venceu e vem de duas goleadas sofridas de forma consecutiva. Foram dez gols tomados nesses dois jogos e, como resultado, terminou o final de semana na lanterna da competição. Mas a crise começa fora de campo e tem sido exposta por esse retrospecto ruim.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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De acordo com matéria publicada pelo "Meu Timão" não ultima semana, que foi confirmada pelo LANCE!, há uma divergência nos bastidores da categoria por conta do comando do time. De um lado, dirigentes que querem a troca do treinador Tarcísio Pugliese, de outro, aqueles que brigam pela manutenção.

Segundo apurou a reportagem, o gerente da base Carlos Brazil, contratado recentemente junto ao Vasco, teria decidido pela demissão de Tarcísio, já que sua escolha seria a contratação de Diogo Siston, com quem trabalhou no Vasco.Siston, aliás, se desligou do clube carioca alegando motivos pessoais na última semana. O Cruzmaltino, por sua vez, emitiu nota oficial dizendo que o destino do técnico seria o Corinthians, o que até agora não se concretizou. Isso porque o conselheiro Jacinto Antônio Ribeiro, o "Jaça", que não tem cargo, mas sim bastante influência no departamento, teria vetado a mudança de treinador.

Embora as divergências sigam em meio à reformulação do departamento de formação de atletas, não está descartada uma troca no comando do sub-20 nos próximos dias. As partes devem estudar a situação para realinhar a rota e evitar um vexame na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria.

Enquanto isso acontece fora de campo, dentro dele o Timão sub-20 vem sofrendo demais. Em quatro rodadas, somente um ponto conquistado por conta de um empate e três derrotas, sendo as duas últimas com goleada para o Atlético-MG (4 a 0) e para o Vasco (6 a 0), clube que tem sido alvo de contratações de profissionais da base por parte do Corinthians.