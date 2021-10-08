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Duas faces de um mesmo time? Com Renato, números do Flamengo são muito superiores nos mata-matas

São 23 jogos do Flamengo sob direção do treinador Renato Gaúcho, que soma aproveitamento absoluto nas Copas, mas derrapa no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 07:00

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Renato Gaúcho estreou no Flamengo há menos de três meses, em 14 de julho, e já dirigiu o Flamengo 23 vezes desde então. Uma maratona de jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, torneios pelos quais o Rubro-Negro segue vivo. Contudo, mais do que a distância para o Atlético-MG, os números da equipe no Brasileirão ficam abaixo do obtido nos mata-matas. São menos gols marcados, mais gols sofridos e um aproveitamento inferior.Quando Renato chegou ao Ninho, o Flamengo estava prestes a disputar as oitavas de final da Libertadores e as oitavas da Copa do Brasil. Com 100% de aproveitamento em 10 jogos nos mata-matas, o Rubro-Negro enfrentará o Palmeiras, em 27 novembro em Montevidéu, pelo Tri da América. No fim de outubro, decidirá com o Athletico um lugar na finalíssima da Copa do Brasil.Na Copa do Brasil, o Flamengo atropelou o ABC (7 a 0 no agregado) e Grêmio (6 a 0 no agregado). Na Libertadores, a trajetória tem classificações sobre o Defensa y Justicia, Olimpia e Barcelona (5 a 1, 9 a 2 e 4 a 0 nos agregados).
A campanha perfeita nas Copas dá lugar a uma trajetória com alguns deslizes no Brasileirão. São 13 rodadas disputadas sob o comando de Renato, com oito vitórias, três empates e duas derrotas. O aproveitamento de 69% dos pontos não pode ser considerado ruim, e mantém o time em segundo lugar, por ora.Mais do que os números, as escolhas do técnico deixam no ar se o Flamengo está "indo com tudo" em busca do tricampeonato brasileiro. Questionado, Renato Gaúcho sempre diz que não deixa o Brasileirão "de lado", e justifica as mudanças na equipe titular, ou até mesmo entre os reservas, pelo desgaste.
Antes de decisões pela Libertadores, por exemplo, o Flamengo foi derrotado pelo Internacional, por 4 a 0, e pelo Grêmio, por 2 a 0, ambos no Maracanã.
Os empates em 1 a 1, com o Ceará e com o América-MG, antecederam jogos decisivos contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e Barcelona, pela Libertadores.Os números do Flamengo, sob o comando de Renato, no Brasileirão:
13 Jogos - 8V/3E/2D69,23% de aproveitamento dos pontos
25 Gols pró / 12 Gols contra - 1,92 GP/jogo e 0,92 GC/jogo
O Flamengo, sob o comando de Renato, na Copa do Brasil e Libertadores:
10J - 10V100% de aproveitamento dos pontos
31Gols pró / 3 Gols contra - 3,1 GP/jogo e 0,3GC/jogo

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