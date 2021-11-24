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Du Queiroz reconhece dificuldades do Corinthians fora de casa, mas afirma: 'Nossa meta é clara'

Timão não vence como visitante há quase três meses, mas jovem corintiano deixa claro que o foco no objetivo principal levará o clube à Libertadores de 2022...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 13:14
Autor da assistência para o primeiro gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo (21), o garoto Du Queiroz concedeu a sua primeira entrevista coletiva como atleta profissional nesta quarta-feira (24), véspera do confronto diante do Ceará, fora de casa, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Timão precisará quebrar uma sequência negativa de sete jogos sem vencer longe dos seus domínios.
Para Du, a meta corintiana até o fim da temporada é clara e para isso elenco precisa manter o foco em beliscar um espaço no G4 do Brasileirão.
- A nossa meta, como sempre foi clara, é ganhar a vaga na Libertadores direto. A gente conseguiu chegar no G4, o mais difícil é manter. Mas nós estamos preparados para isso. A gente sabe que é o campeonato é difícil, disputado até a última rodada, mas eu sei que seguimos focamos na Libertadores para conquistar esse objetivo - disse a prata da casa.
Se por um lado, o Corinthians tem tido dificuldades fora, onde não vence desde o dia 28 de agosto, na Neo Química Arena o retrospecto na Neo Química Arena, principalmente desde o retorno do público aos estádios, onde a equipe venceu todos os jogos.
Du Queiroz, portanto, reconhece a dificuldade do elenco do Timão longe da sua torcida, mas que o trabalho é forte para quebrar o prognóstico.
- A gente sabe que a dificuldade que é fora de casa, jogar em casa é bom porque tem a presença na nossa torcida, que é um homem a mais praticamente, a gente sabe da construção que está sendo feita. A gente sabe que jogar lá no Ceará vai ser difícil, mas a gente trabalhou pra isso, a gente está no clube todos os dias trabalhando forte para a gente se sair bem tanto fora quanto dentro de casa - afirmou Queiroz.
E se a realidade corintiana é na parte alta da tabela do Brasileirão, o Ceará já vive uma situação distinta. Na nona colocação, o time ao mesmo tempo briga por uma vaga na pré-Libertadores, mas há algumas semanas também flertava com a zona do rebaixamento.
Du Queiroz é taxativo em dizer que não há adversários mais fáceis na competição nacional.
- No futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, todo os jogos são difíceis, Você pega um time da ponta da tabela, um time de baixo, e todos os jogos difíceis. A gente sabe que todos os jogos vão ser difíceis. Não diferencia pegar time de baixo ou time de cima, o mais importante é a gente fazer a nossa parte - destacou o camisa 37.
Titular ou entrando no decorrer das partidas, Du Queiroz esteve presente nos oito compromissos do Timão. Promovido ao time principal no início de julho, o atleta já tem 12 jogos disputados entre os profissionais do Timão.
Crédito: ContraoPeixe,DuQueirozparticipoupelaprimeiravezdeumgoldoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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