Du Queiroz cresce na pré-temporada e pode ser uma das surpresas do Corinthians para o início do ano

A pré-temporada do Corinthians está próxima do fim, já que o Timão estreia no Campeonato Paulista na próxima terça-feira (25), contra a Ferroviária. O período é visto como ideal para aprimorar a forma física e impressionar o treinador, e um dos destaques do clube nessa preparação é Du Queiroz.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Sem jamais ter balançado as redes pelo profissional, o volante fez dois gols nos jogos-treino do Alvinegro, onde a equipe venceu a Inter de Limeira e o Grêmio Osasco Audax. Du falou sobre o trabalho intenso na pré-temporada e o desejo em marcar um gol no profissional.

- Comecei fazendo gols nos dois jogos e fico feliz que eles estejam saindo nesse período, no qual venho trabalhando forte. Ainda não tive essa emoção de marcar no profissional em um jogo oficial, mas espero que saia nesse ano, sem dúvidas seria mais um sonho realizado com essa camisa – projetou o volante.

Com apenas 22 anos e 16 jogos pelo Timão no último Brasileirão, ele briga com Gabriel e Cantillo pela titularidade como volante. O primeiro vem sendo a escolha natural de Sylvinho desde o ano passado, enquanto o colombiano recebeu oportunidades, mas não conseguiu se firmar na equipe.

Dessa forma, Du enxerga o período de pré-temporada como ideal para convencer o técnico a mantê-lo em consideração pela vaga, tanto no meio-campo como na lateral-direita, já que ele substituitu Fagner em algumas ocasiões na reta final do Brasileirão.

- É muito importante iniciar já a pré-temporada ao lado da equipe, fazer toda essa preparação junto do grupo. Estou buscando aproveitar ao máximo esse período para evoluir e chegar pronto para fazer o meu melhor desde o primeiro jogo do ano. Então vem sendo um ótimo período junto de todos aqui no Corinthians - afirmou.

> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022

Ele também elogiou os companheiros de clube e os novos reforços. Paulinho e Bruno Melo já foram apresentados, enquanto o goleiro Ivan e o zagueiro Robson Bambu tem acerto encaminhado com o Timão, mas detalhes burocráticos separam o anúncio oficial.

- Vejo o grupo muito focado em fazer uma grande temporada. Chegaram reforços que sem dúvidas irão nos ajudar muito no decorrer do ano. Então o professor Sylvinho com toda sua comissão vem nos preparando da melhor forma para que 2022 seja um grande ano para o Corinthians - concluiu.

O Corinthians estreia no Paulistão contra a Ferroviária, no dia 25 de janeiro, às 21h, na Neo Química Arena, pela primeira rodada. A venda de ingressos para a partida já foi iniciada.