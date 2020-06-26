Drive-in do Allianz Parque exibirá Dérbi virtual entre Veron e Gabriel

Crédito: Gabriel Veron, do Palmeiras, e Gabriel, do Corinthians, farão Dérbi virtual nos telões do Allianz Parque (Divulgação

Na última quarta-feira, o Allianz Parque teve sua primeira exibição do "Arena Sessions", com apresentações em telão montado para espectadores assistirem de dentro de seus carros, estacionados no gramado do estádio. Na próxima quinta-feira, será dia de Dérbi virtual no local que ainda não tem data para receber partidas de futebol: ocorrerá o duelo entre Gabriel Veron, atacante do Palmeiras, e Gabriel, volante do Corinthians que já passou pelo Verdão.

O clássico será disputado no jogo de videogame Fifa 20, dentro do “KOEL Drive-In – O Futebol volta pra casa”, primeiro evento de e-sports nesse formato do mundo. O evento começa às 20h e terá, ainda, uma partida entre os youtubers Muuh Pro e Lucas Cordeiro e outra entre as equipes Black Dragons e Wolves Esports, pela KOEL Clubs, maior liga independente de futebol virtual. Também ocorrerão atrações no intervalo das partidas. Os torcedores poderão comemorar os gols usando faróis e buzinas, por exemplo.E MAIS:Elenco do Corinthians faz trabalho com corridas longas e curtasCorinthians diz: Andrés foi infectado pela COVID-19 há dois mesesDirigente diz que Botafogo quer contratar Victor Luis, do PalmeirasJô diz o que o levou a aceitar Corinthians: 'Coração bate mais forte'Cirurgia é bem-sucedida e Luxemburgo deve ter alta nesta sextaNo fim de 2º mês de salário reduzido, Palmeiras atualiza elenco- Realizar uma partida de videogame em um palco como o Allianz Parque é um marco para a modalidade. Mostra que os duelos podem ser jogados de qualquer lugar e assistidos em qualquer plataforma, inclusive, de dentro do carro. Fica o convite, será um evento para família inteira - falou Felipe Carvalho, CEO da KOEL (Kick-off Electronic League), organizadora do evento.

- Temos uma satisfação imensa de promover a volta da torcida a um palco de disputa de grandes clássicos. Um estádio de futebol pertence ao torcedor e, de certa forma, poderemos fazer com que parte dessas pessoas mate a saudade da atmosfera do jogo. E, o mais importante, de maneira mais segura possível, neste momento de isolamento social - completou.

Os valores arrecadados com patrocínios, ingressos e doações na próxima quinta-feira serão destinados ao projeto Mães da Favela, mantido pela CUFA (Central Única das Favelas), que já impactou 2,5 milhões de pessoas e arrecadou mais de 81 milhões de reais durante a pandemia do coronavírus.

O "Arena Sessions", como é chamado o festival, durará até 19 de julho, com apresentações que ocorrerão sempre de quarta a domingo e capacidade para até 280 carros no campo artificial, sendo permitidas, no máximo, quatro pessoas dentro de cada um deles. O valor da sessão variará de acordo da atração em cartaz. A programação do evento poderá ser conferida no site www.arenasessions.com.br e nas redes sociais do Allianz Parque.

O estádio do Palmeiras segue o protocolo estabelecido pelo governo do Estado e município de São Paulo para atividades na configuração drive-in, com distanciamento físico, higiene pessoal (uso de máscaras e álcool em gel, política de distanciamento e incentivo na higienização frequente das mãos, por exemplo), higienização de ambientes, comunicação e monitoramento.

O Allianz Parque ainda tem protocolos complementares, como uma norma de segurança para evitar que o público desembarque dos veículos sem necessidade. Por meio do WhatsApp, será possível solicitar a ida ao banheiro e, também, serviços de alimentação, que serão entregues na janela do carro, evitando qualquer tipo de contato.

KOEL Drive-in “O Futebol volta pra casa”