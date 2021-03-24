Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dribles, gols e cruzamentos: veja os números de Rafael Carioca, reforço do Botafogo
futebol

Dribles, gols e cruzamentos: veja os números de Rafael Carioca, reforço do Botafogo

Lateral-esquerdo foi um dos maiores dribladores da Série B 2020...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 13:44
Crédito: Letícia Martins/EC Vitória
O Botafogo segue reforçando o seu elenco para a temporada 2021. Nesta quarta-feira, o clube acertou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca, que em 2020 defendeu a camisa do Vitória. O Alvinegro vinha buscando um jogador para a posição desde a saída de Victor Luís, que retornou ao Palmeiras.
Rafael tem 28 anos de idade e foi formado nas divisões de base do Fluminense. No entanto, nunca chegou a defender os profissionais do Tricolor, iniciando sua trajetória profissional no Vila Nova, em 2011. Depois passou por Internacional, Resende, Caxias, Paraná, Ceará, CRB, Red Bull Brasil e Bragantino, antes de chegar ao Rubro-Negro Baiano, no ano passado.
Na Série B 2020, Rafael Carioca acabou tendo uma de suas maiores sequências na carreira, sendo titular em 21 dos 25 jogos em que atuou. Mesmo não tendo atuado as 38 rodadas, terminou entre os dez principais dribladores do campeonato - foi o 9º - , com 23 dribles certos e um aproveitamento de 71.9% no fundamento, segundo dados do Footstats.
Lateral de características ofensivas, Carioca ainda marcou três vezes, deu um passe para gol e 27 assistências para finalização. Seu rendimento nos cruzamentos, no entanto, foi baixo. Rafael acertou apenas 18,3% dos levantamentos tentados na competição. Veja mais números do atleta:
RAFAEL CARIOCA NA SÉRIE B 2020- Dados do Footstats
25 jogos (21 como titular)3 gols1 passe para gol27 assistências para finalização​21 cruzamentos certos | 94 errados | 18,3% de acerto890 passes certos | 85 passes errados | 91,3% de acerto10 finalizações certas | 22 finalizações erradas | 31,3% de acerto33 desarmes16 interceptações23 dribles certos | 9 dribles errados | 71,9% de acerto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados