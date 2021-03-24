Dribles, gols e cruzamentos: veja os números de Rafael Carioca, reforço do Botafogo

Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

O Botafogo segue reforçando o seu elenco para a temporada 2021. Nesta quarta-feira, o clube acertou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca, que em 2020 defendeu a camisa do Vitória. O Alvinegro vinha buscando um jogador para a posição desde a saída de Victor Luís, que retornou ao Palmeiras.

Rafael tem 28 anos de idade e foi formado nas divisões de base do Fluminense. No entanto, nunca chegou a defender os profissionais do Tricolor, iniciando sua trajetória profissional no Vila Nova, em 2011. Depois passou por Internacional, Resende, Caxias, Paraná, Ceará, CRB, Red Bull Brasil e Bragantino, antes de chegar ao Rubro-Negro Baiano, no ano passado.

Na Série B 2020, Rafael Carioca acabou tendo uma de suas maiores sequências na carreira, sendo titular em 21 dos 25 jogos em que atuou. Mesmo não tendo atuado as 38 rodadas, terminou entre os dez principais dribladores do campeonato - foi o 9º - , com 23 dribles certos e um aproveitamento de 71.9% no fundamento, segundo dados do Footstats.

Lateral de características ofensivas, Carioca ainda marcou três vezes, deu um passe para gol e 27 assistências para finalização. Seu rendimento nos cruzamentos, no entanto, foi baixo. Rafael acertou apenas 18,3% dos levantamentos tentados na competição. Veja mais números do atleta:

RAFAEL CARIOCA NA SÉRIE B 2020- Dados do Footstats