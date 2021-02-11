Dribles, desarmes e passes... João Gomes tem números expressivos em início como profissional no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A oportunidade surgiu e João Gomes as aproveitou muito bem. Elogiado por Rogério Ceni, o jovem meia teve o contrato com o Flamengo estendido até o final de 2025 nesta semana. Os números do atleta de 19 anos justificam a posição do clube, que também aumentou a multa rescisória do Garoto do Ninho. O camisa 35 mostrou qualidade na saída de bola e firmeza no combate.

Segundo a plataforma "SofaScore", João Gomes tem 89% de aproveitamento nos passes e 83% nas bolas longas nas 12 partidas que fez pelo Flamengo na temporada, sendo quatro como titular. São 8 dribles, 20 desarmes e nove interceptações - confira mais números e o mapa de ação do atleta abaixo. Atualmente, João Gomes é visto pelo departamento de futebol como volante, função na qual tem sido acionado por Ceni. Contudo, quando ainda fazia parte das equipes Sub-15 e Sub-16 do Fla, o atleta costumava jogar como ponta, aberto pela direita, e como "camisa 10", na faixa central do meio de campo.CRESCIMENTO COM ROGÉRIO CENI

O espanhol Domènec Torrent foi o responsável por promover a estreia de João Gomes na equipe principal do Flamengo, mas foi a partir da chegada de Rogério Ceni que o camisa 35 firmou-se como uma opção no meio de campo.

Dos 12 jogos como profissional, 10 foram sob comando do atual treinador, que fez elogios recentes ao meia: "boa opção para o presente e futuro", afirmou Ceni após a partida contra o Bragantino, ressaltando a intensidade do jovem.

Assim, João Gomes "deixou para trás" Daniel Cabral na concorrência pela vaga de reserva imediato nas funções de Gerson, Arão e/ou Diego. Outro promissor meia revelado no Ninho, com passagens de destaque pelas seleções de base, Daniel, de 18 anos, ainda não conseguiu uma sequência assim no profissional.Nas redes sociais, João Gomes celebrou a renovação do contrato com o clube.