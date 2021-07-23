Dribles, assistências e gols: os números de Jorge, alvo do Palmeiras

Crédito: JOHN MACDOUGALL / AFP

Próximo de concluir a venda de Matías Viña para a Roma, da Itália, o Palmeiras espera anunciar em breve o seu substituto. O principal nome desejado pelo clube é o de Jorge, de 25 anos, que atualmente defende o Monaco, da França.

Revelado pelo Flamengo, o lateral-esquerdo se transferiu para o futebol francês em 2017, tendo contrato até junho de 2022. Pela equipe, porém, atuou poucas vezes. Foram apenas 34 partidas, sendo emprestado a outros times da Europa, como o Porto, de Portugal, e o Basel, da Suíça, onde jogou no ano passado.

Sua última passagem pelo Brasil aconteceu em 2019, quando foi cedido pelo Monaco ao Santos. No Peixe, fez 35 jogos - seu maior volume desde que deixou a Gávea - e marcou dois gols, sendo um dos destaques da equipe vice-campeã brasileira naquela temporada.

Jorge terminou o Brasileirão como o lateral com mais dribles certos (50), mais interceptações (55) e o terceiro que mais deu passes para gol (4), ficando atrás apenas de Rafinha, do Flamengo, e Bruno Pacheco, da Chapecoense, ambos com cinco assistências.

Desde que retornou à Europa, no ano passado, no entanto, Jorge pouco atuou. Após dois jogos pelo Monaco, foi emprestado ao Basel, onde teve que passar por uma cirurgia no joelho esquerdo em dezembro. Foram apenas cinco partidas pelo time suíço.

JORGE NO BRASILEIRÃO 2019- Dados do Sofascore