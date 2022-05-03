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futebol

Dracena pede desculpas após Vuaden relatar ameaças do executivo

Dirigente do Peixe se manifestou em rede social após divulgação da súmula do clássico...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 14:31
O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, publicou uma nota de esclarecimento e pediu desculpas depois do árbitro Leandro Pedro Vuaden relatar ofensas do executivo na súmula do clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileiro nesta segunda-feira. O Peixe perdeu por 2 a 1, com o gol da vitória são-paulina sendo marcada pelo VAR.A equipe santista reclama que no lance que antecedeu o pênalti houve um erro de Leandro Vuaden. Marcos Leonardo e Alisson disputaram a bola e, antes dela sair, o jogador do São Paulo tenta segurar a bola. Arbitragem marcou lateral contra o Peixe, na sequência, surge a penalidade.Veja a nota de esclarecimento de Edu Dracena:
Nesta segunda-feira (2), Santos e São Paulo fizeram um clássico disputado que terminou manchado. A atuação do árbitro em dois lances decisivos - o lateral que originou o pênalti contra o Santos e a não marcação de uma penalidade máxima nos acréscimos, que sequer foi checada pelo juiz no VAR - amplificaram a nossa indignação. Porque não foram os primeiros erros.
Nas últimas semanas, contabilizamos pênalti claro contra o Fluminense não apitado, pênalti inacreditável apitado contra o Santos diante do Coritiba, pênalti claríssimo não apitado contra o Coritiba, na Copa do Brasil, e os lances que culminaram com a derrota de ontem. Pontos preciosos para um Clube que está em fase de reestruturação financeira, apostando em uma gestão responsável e equilibrada, e que diante de todos os prognósticos da imprensa, estava disputando a liderança do Campeonato Brasileiro.
Os erros se sucedem de maneira dramática contra o Santos, somos cobrados pela torcida e pelos próprios atletas e nos perguntamos: por que as interpretações são sempre contra nós? A regra pode não ser clara, mas a interpretação precisa ser uniforme. As regras do jogo não podem valer só para um lado.
Após a partida, encontrei o árbitro e desabafei. Usei palavras fortes porque estava muito exaltado, mas, em nenhum momento, ameacei sua integridade física. O que externei foi a indignação de que nós, profissionais do Futebol, somos cobrados interna e externamente a cada partida. Somos 'julgados' por nossas atitudes a cada jogo, duas vezes por semana. Enquanto isso, os árbitros acumulam erros capitais e continuam apitando como se nada tivesse acontecido. O que externei, no calor da emoção, foi a vontade de que o árbitro pudesse sentir a mesma cobrança que nós sentimos nas ruas.
Peço desculpas por, diante do meu desabafo, gerar interpretações de incentivo à violência. Tenho uma carreira longa como profissional do Futebol que demonstra meu caráter. Mas não retiro uma vírgula sobre as críticas à arbitragem brasileira. Espero que o Wilson Seneme tenha sabedoria para conduzir as mudanças que a arbitragem brasileira precisa.
Crédito: EduDracenasedesculpouporcondutaapósoclássicocontraoSãoPaulo(Foto:IvanStorti/SantosFC

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