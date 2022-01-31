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futebol

Dracena explica demora e acredita em estreia de Ricardo Goulart no clássico

Principal reforço do Santos para a temporada ainda não está regularizado na CBF...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 18:34

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:34

O Santos deve contar com seu maior reforço para o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Segundo o executivo de futebol do clube, Edu Dracena, a situação do meia-atacante Ricardo Goulart está adiantada e depende apenas do jurídico do Peixe.- Acredito que sim. Nosso jurídico está trabalhando bastante para colocá-lo à disposição. Hoje ele foi na Polícia Federal, fez tudo certinho. Vamos cobrar o nosso jurídico agora (risos) - comentou Dracena ao SantosCast.
O jogador foi anunciado pelo Santos no dia 12 de janeiro. Desde esta data o Peixe tenta a regularização do jogador junto à CBF, mas vem encontrando dificuldades. Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa.- Ele recusou a cidadania brasileira para ser chinês. É diferente do sul-americano, que o Brasil tem parcerias. Como é chinês, foi um trâmite bem complicado. Temos que ressaltar nosso jurídico. Eles foram fundamentais para agilizar. Se fosse outro, iria demorar de 10 a 15 dias a mais. Nosso jurídico foi intenso, correu atrás dos trâmites. Esperamos que quarta-feira ele esteja no gramado - completou o executivo.
Ricardo Goulart perdeu a possibilidade de jogar na estreia do clube no Paulistão, quarta-feira, contra a Inter de Limeira, jogo realizado no interior de São Paulo. A expectativa é que tudo ficasse resolvido até esta sexta, o que não aconteceu.
O prazo máximo para a documentação chegar e o registro no BID aparecer é na próxima terça-feira, às 19 horas. Caso não aconteça, o jogador ficará de fora mais uma vez.

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