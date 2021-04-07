Douglas Borges fala sobre começo de temporada e projeta: 'Tenho certeza que o Botafogo vai vir forte'

Crédito: Divulgação/Botafogo

Um dos destaques do Botafogo na temporada até aqui é o goleiro Douglas Borges. Com as lesões de Cavalieri e Gatito, a necessidade por um jogador da posição se fez evidente, e o Glorioso contratou o melhor goleiro do Campeonato Carioca de 2020. Borges foi anunciado no dia 4 de março e, apenas três dias depois, assumiu a titularidade da meta alvinegra. O goleiro analisou o começo de temporada e pediu paciência, porque, de acordo com ele, o Botafogo virá forte para a temporada.

- Estou feliz por estar vestindo essa camisa. Foi um mês bastante intenso, vivendo o Botafogo intensamente. Foram oito jogos no mês e a gente sabe que precisamos melhorar. É começo de trabalho e pedimos para a torcida ter um pouco de paciência que as coisas vão acontecer e tenho certeza que o Botafogo vai vir forte.

> Agnaldo Timóteo dará nome a calçadão do Estádio Nilton SantosSegundo o site "Footstas", Douglas Borges está empatado em terceiro com o maior número de defesas na competição (18). O goleiro falou sobre "trabalhar bastante" e destacou a importância de ajudar o Botafogo a voltar para a primeira divisão.

- Estamos reconstruindo um novo Botafogo e temos certeza que vamos recolocar o clube no seu devido lugar, de onde nunca deveria ter saído. Sabemos da responsabilidade e vamos trabalhar bastante para conseguir esse acesso e brigar por títulos esse ano. É trabalhar bastante para dar alegria ao nosso torcedorDouglas Borges também falou sobre o relacionamento com os outros goleiros do grupo e também com os preparadores. Ele afirmou que, apesar de pouco tempo no Botafogo, já fizeram uma amizade "muito boa".

- Uma família à parte, né. Ficamos muito tempo trabalhando juntos e tem sido muito boa a relação com eles. O Gatito, o Cavalieri, o Diego Loureiro, Andrew e também com o Igo, que está sempre com a gente. Também com o Flavio Tenius e o Herrera, que são caras que nos cobram bastante no dia a dia para termos a mais alta performance nos jogos e treinos. Claro que tem pouco tempo, mas é uma amizade muito boa e temos nos dado muito bem aqui.> Rhuan e mais cinco: Botafogo dá férias a jogadores que estão fora dos planosO Botafogo volta a campo contra o Volta Redonda, no próximo sábado, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. Douglas Borges defendeu o Voltaço 151 vezes em cinco passagens pelo clube. Ele projetou o confronto e analisou a importância do Alvinegro sair com a vitória.