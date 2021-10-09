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futebol

Douglas Borges enaltece torcida do Botafogo no Nilton Santos: 'É espetacular'

Após ficar exatamente um turno no banco de reservas, goleiro voltou a atuar pelo Alvinegro na vitória sobre o CRB
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LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 20:38

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 20:38

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo venceu o CRB em casa num duelo muito importante para a classificação do time na tabela. O goleiro titular do Alvinegro, Diego Loureiro, foi liberado para acompanhar o nascimento da filha e não foi ao jogo. Com isso, após um turno no banco de reservas, Douglas Borges voltou a atuar pelo clube e elogiou a presença da torcida no Estádio Nilton Santos.> Confira a tabela e os jogos da Série B
- Meu primeiro jogo aqui no Botafogo com torcida. Só tinha jogado contra. É espetacular estar junto com essa torcida, eles apoiam bastante. A gente sai muito feliz e dar essa alegria pra eles é o mais importante - exaltou Douglas.
> Marco Antônio comemora vitória importante do Botafogo: ‘Estamos no caminho certo’
O Botafogo tem mais um duelo importante na luta pelo acesso nesta reta final da Série B. O próximo compromisso do Alvinegro é na terça-feira, contra o Cruzeiro, fora de casa, pela 30º rodada do campeonato.

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