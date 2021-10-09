Douglas Borges enaltece torcida do Botafogo no Nilton Santos: 'É espetacular'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu o CRB em casa num duelo muito importante para a classificação do time na tabela. O goleiro titular do Alvinegro, Diego Loureiro, foi liberado para acompanhar o nascimento da filha e não foi ao jogo. Com isso, após um turno no banco de reservas, Douglas Borges voltou a atuar pelo clube e elogiou a presença da torcida no Estádio Nilton Santos.> Confira a tabela e os jogos da Série B

- Meu primeiro jogo aqui no Botafogo com torcida. Só tinha jogado contra. É espetacular estar junto com essa torcida, eles apoiam bastante. A gente sai muito feliz e dar essa alegria pra eles é o mais importante - exaltou Douglas.

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