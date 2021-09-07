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futebol

Dose Dupla! Bahia anuncia duas contratações para a sequência da temporada

Marcelo Cirino e Eugenio Isnaldo foram anunciados como novos reforços do Tricolor para a temporada 2021...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 12:20
Crédito: Divulgação/Bahia
Nesta terça-feira, o Bahia anunciou as chegadas de Marcelo Cirino e Eugenio Isnaldo, que estavam livres no mercado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No caso de Cirino, o atacante desembarcou em Salvador após uma participação ativa do presidente Guilherme Bellintani, que é fã do atleta.
Ao saber que Marcelo Cirino estava disponível para conversar, o mandatário não perdeu tempo e abriu conversas com o staff para sacramentar o acordo.
Assim como Cirino, Eugenio Isnaldo chegou ao clube nos mesmos moldes e, devido a sua liberdade no mercado, assinou com o Esquadrão de Aço.
O argentino de 27 anos, que tem passagem no Defensa y Justicia, chegou ao clube brasileiro com a indicação de Diego Dabove.

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