Dose Dupla! Bahia anuncia duas contratações para a sequência da temporada

Crédito: Divulgação/Bahia

Nesta terça-feira, o Bahia anunciou as chegadas de Marcelo Cirino e Eugenio Isnaldo, que estavam livres no mercado.

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No caso de Cirino, o atacante desembarcou em Salvador após uma participação ativa do presidente Guilherme Bellintani, que é fã do atleta.

Ao saber que Marcelo Cirino estava disponível para conversar, o mandatário não perdeu tempo e abriu conversas com o staff para sacramentar o acordo.

Assim como Cirino, Eugenio Isnaldo chegou ao clube nos mesmos moldes e, devido a sua liberdade no mercado, assinou com o Esquadrão de Aço.