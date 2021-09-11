Dose de paciência e apoio da Nação nas redes: entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz

O anúncio de David Luiz no Flamengo, neste sábado, foi o último capítulo de uma novela que terminou feliz para o torcedor rubro-negro. A negociação não foi fácil e durou um pouco mais do que a torcida esperava. No entanto, tudo foi conforme o necessário para que o zagueiro desembarcasse no clube da Gávea. Assim, o LANCE! explica como o Rubro-Negro contratou o jogador.> Veja quantos títulos David Luiz, reforço do Flamengo, conquistou na carreiraInicialmente, vale destacar que a necessidade por um zagueiro não era segredo no Flamengo. Desde a saída de Pablo Marí, o Fla não havia encontrado um substituo à altura do jogador. Dessa forma, em entrevista ao "Canal RaFla Mello, Marcos Braz, VP de futebol do clube, havia avisado que o Flamengo tentará "fazer todas as contratações possíveis".

A gente está bem servido (na zaga), mas precisa ainda de contratação. A gente gostaria de contratar, ainda mais para essa posição. Não sei se será possível nesse momento, mas, até o dia 28, tentaremos fazer todas as contratações possíveis que se possam fazer - disse o vice-presidente de futebol.

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Nesse cenário, o nome de David Luiz, que estava sem clube desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, em junho, ganhou força entre os torcedores. A Nação se mobilizou para que a hashtag #DavidLuizNoFlamengo se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil e no mundo.

No entanto, o tema foi despistado pelo vice-presidente Marcos Braz. Em entrevista coletiva realizada no dia 23 de agosto, o dirigente frisou que não havia "absolutamente nada oficial". No entanto, já havia destacado que sempre teria o nome de um zagueiro na lista de possíveis reforços.

- Não tem absolutamente nada oficial, nada perto. (O David Luiz) é um jogador de Seleção Brasileira. O jogador estava em Angra dos Reis há três meses, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. É muito perto aqui do Rio, e se deu esse pedido (da torcida). Mas não tem nada. Se falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na nossa lista e tem que ser assim. Mas não temos o que falar do David Luiz, não teve nenhuma proximidade, nenhuma questão relacionada à proposta, não tem nada disso - disse Braz, emendando:

- A janela está se fechando, mas queria lembrar aos torcedores que (depois) não poderemos contratar jogadores que têm contrato em vigência. Jogador que está liberado, temos um prazo a mais - falou, antes de responder diretamente sobre o zagueiro de 35 anos:

Assim, as partes negociaram com tranquilidade. Braz e Bertolucci tem bom relacionamento e o último dia útil para se inscrever na Libertadores acontece apenas no dia 17 de setembro. Fora isso, a negociação não era simples, o que, consequentemente, demandava tempo.

Vale destacar ainda que para o andamento das propostas, havia uma dependência do Velho Continente. Conforme informou primeiramente o "ge", o Flamengo não teria condições de disputar com o euro. Isto é mais um ponto que mostra porque as tratativas demoraram mais do que a torcida esperava.

Com a aproximação do fim da janela de transferências, ainda conforme o site, Braz se fez presente para os representantes e pontuou o Flamengo como uma possibilidade. Quando as inscrições para Champions League e Liga Europa chegaram ao fim, o destino natural se fez presente.

Vale lembrar também que, em entrevista recente ao jornal "Daily Mail", da Inglaterra, David Luiz queria um clube com ambição e que lute por títulos. Assim, a paciência do Flamengo, o carinho da torcida e a afirmação do próprio técnico de que o time "quer ganhar tudo" foram fundamentais para que o zagueiro fosse contratado como novo reforço do Flamengo.