futebol

Dortmund x RB Leipzig: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Clube aurinegro tenta vencer nas rodadas finais em busca de uma vaga no G4 da Bundesliga e, consequentemente, a classificação para a Champions League...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:52

Crédito: Dortmund vem embalado para confronto contra o vice-líder (RONNY HARTMANN / AFP / POOL
Apesar de parecer final da Copa da Alemanha, Dortmund e RB Leipzig se enfrentam neste sábado pela 32ª rodada da Bundesliga, às 10h30 (horário de Brasília). O clube aurinegro busca a vitória para entrar no G4 e buscar vaga na Champions League, enquanto os visitantes tentam respirar na difícil batalha pelo título do Campeonato Alemão.Objetivos
- Queremos atingir dois grandes objetivos nesta temporada: classificar para a Champions, e para isso precisamos dos três pontos, e conquistar um troféu. Conseguimos muita confiança e precisamos dela nesta reta final. Não vamos subestimar nosso adversário pelos últimos cinco jogos, pois eles possue muito talento e qualidade - disse Edin Terzic, técnico do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
Vale muito
Caso vença a partida, o Dortmund deve torcer pelos tropeços de Frankfurt ou Wolfsburg para conseguir entrar no G4, mas ainda terá confrontos contra o Mainz e Leverkusen para garantir uma boa colocação. Já o RB Leipzig quer se consolidar na vice-liderança, mas também sonhar com o título vencendo o duelo e pressionando o Bayern, que entra em campo às 13h30.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x RB Leipzig
Data e horário: 8/5/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Piszczek, Akanji, Hummels e Guerreiro; Dahoud e Can; Sancho, Hazard e Reus; Haaland
Desfalques: Mateu Morey, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel e Marcel Schmelzer (machucados). Jude Bellingham (suspenso)
RB LEIPZIG (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulacsi; Orban, Konate e Upamecano; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Haidara e Angelino; Forsberg e Sorloth
Desfalques: Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku, Tyler Adams, Lukas Klostermann e Marcel Halstenberg (machucados)

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

