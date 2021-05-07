Dortmund x RB Leipzig: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Apesar de parecer final da Copa da Alemanha, Dortmund e RB Leipzig se enfrentam neste sábado pela 32ª rodada da Bundesliga, às 10h30 (horário de Brasília). O clube aurinegro busca a vitória para entrar no G4 e buscar vaga na Champions League, enquanto os visitantes tentam respirar na difícil batalha pelo título do Campeonato Alemão.Objetivos
- Queremos atingir dois grandes objetivos nesta temporada: classificar para a Champions, e para isso precisamos dos três pontos, e conquistar um troféu. Conseguimos muita confiança e precisamos dela nesta reta final. Não vamos subestimar nosso adversário pelos últimos cinco jogos, pois eles possue muito talento e qualidade - disse Edin Terzic, técnico do Dortmund.
Vale muito
Caso vença a partida, o Dortmund deve torcer pelos tropeços de Frankfurt ou Wolfsburg para conseguir entrar no G4, mas ainda terá confrontos contra o Mainz e Leverkusen para garantir uma boa colocação. Já o RB Leipzig quer se consolidar na vice-liderança, mas também sonhar com o título vencendo o duelo e pressionando o Bayern, que entra em campo às 13h30.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x RB Leipzig
Data e horário: 8/5/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Piszczek, Akanji, Hummels e Guerreiro; Dahoud e Can; Sancho, Hazard e Reus; Haaland
Desfalques: Mateu Morey, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel e Marcel Schmelzer (machucados). Jude Bellingham (suspenso)
RB LEIPZIG (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulacsi; Orban, Konate e Upamecano; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Haidara e Angelino; Forsberg e Sorloth
Desfalques: Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku, Tyler Adams, Lukas Klostermann e Marcel Halstenberg (machucados)