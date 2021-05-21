Dortmund x Leverkusen: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: DANIEL ROLAND / POOL / AFP

O Borussia Dortmund conquistou uma vaga na Champions League na última rodada, mas encerra sua participação na Bundesliga diante do Bayerk Leverkusen neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília). Embora ambos os times não tenham grandes pretensões, os aurinegros buscam terminar a campanha na 3ª colocação na tabela de classificação.Despedida

- Nós queremos nos despedir de Piszcek com uma vitória e terminar a temporada com o 3ª lugar. Nós fizemos um bom trabalho no campo e entramos em um modo competitivo novamente, então os atletas estão com desejo de ganhar - avaliou Terzic.

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Embalado

O Dortmund venceu oito das últimas nove partidas disputadas em seu calendário, sendo a única derrota para o Manchester City nas quartas de final da Champions League. Neste período, foram seis triunfos na Bundesliga, além da conquista do título da Copa da Alemanha.

FICHA TÉCNICA:Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Data e horário: 22/5/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Burki; Piszczek, Akanji, Hummels e Guerreiro; Can, Bellingham e Dahoud; Sancho, Haaland e Reus

Desfalques: Marwin Hitz, Mateu Morey, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel e Marcel Schmelzer (machucados)

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Hannes Wolf)Hradecky; Tah, Dragovic e Bender; Diaby, Aranguiz, Demirbay e Wendell; Bellarabi, Wirtz e Gray