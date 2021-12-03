Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

A Bundesliga vai pegar fogo neste sábado! O Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique, às 14h30 (horário de Brasília), em duelo que vale a liderança do Campeonato Alemão. Os bávaros buscam ampliar a vantagem para o rival, enquanto os aurinegros sonham com os três pontos para assumir a ponta da tabela. E você pode assistir à partida AO VIVO aqui no LANCE!, que transmite a partida em parceria com o OneFootball.FALA, ROSE- É sempre emocionante competir com o Bayern. Conseguimos manter a pequena diferença até o momento e temos um duelo direto em nosso próprio estádio. Queremos tentar machucá-los. Haaland conhece sua situação, tem feito uma boa semana de treinos, mas temos que ter cuidado. Certamente não terá condição para os 90 minutos - disse o técnico do Dortmund.

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FALA, NAGELSMANN- Todos estão cientes da importância. Será emocionante. Em ambos os campos, a motivação será muito boa. Notei que estava mais tenso do que na véspera de muitos outros jogos. É um confronto importante para o nosso clube. Temos um padrão, mas o Dortmund está fazendo uma temporada boa - disse o comandante do Bayern.

DUELO DE TITÃSO jogo entre Dortmund e Bayern também coloca frente a frente Erling Haaland e Robert Lewandowski. O camisa nove aurinegro participou apenas de sete jogos por conta de lesões, mas já anotou 10 gols e só deixou de marcar em uma partida. Já o centroavante polonês é o artilheiro da Bundesliga com 14 tentos em 13 partidas.

FICHA TÉCNICA:Dortmund x Bayern de Munique

Data e horário: 4/12/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball e Lance!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Can, Witsel, Brandt; Reus e Malen; Haaland

Desfalques: Giovanni Reyna (machucado)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández e Davies; Tolisso e Goretzka; Coman, Muller e Sane; Lewandowski

Desfalques: Marcel Sabitzer e Gabriel Vidovic (machucados). Joshua Kimmich (Covid-19)