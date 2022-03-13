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futebol

Dortmund vence o Arminia Bielefeld e diminui distância para o Bayern

Abelhas vencem por 1 a 0 e ficam 7 pontos atrás dos bávaros, mas com um jogo a menos e confronto direto. Recuperado de lesão, Haaland entra no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 15:25

Publicado em 13 de Março de 2022 às 15:25

O Borussia Dortmund derrotou o Arminia Bielefeld, neste domingo, em casa e em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado pelo atacante Marius Wolf, aos 21 do primeiro tempo.
Confira a tabela do Campeonato Alemão
Recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de 50 dias, Haaland entrou aos 18 do segundo tempo substituindo Donyell Malen. Já o brasileiro Reinier, ex-Flamengo, sequer saiu do banco de reservas.
Panorama e próximos jogos
Com o resultado, o Borussia segue em segundo, mas diminuiu a distância para o líder Bayern de Munique, que empatou no último sábado: 60 a 53. No entanto, o Dortmund tem um jogo a menos (26 a 25) e as equipes ainda se enfrentarão, em abril. Já o Arminia é o primeiro fora do Z3, com 25 pontos. São 34 rodadas.
O próximo jogo do Dortmund será na quarta-feira, contra o Mainz, fora de casa, às 14h30, em partida adiada da 25ª rodada. No domingo que vem, dia 20, o Borussia será novamente visitante, mas agora contra o Colônia, pela 27ª rodada, às 15h30.
Curiosamente, o próximo compromisso do Arminia Bielefeld também é contra o Mainz fora de casa, mas no próximo sábado, às 11h30. Este jogo é válido pela 27ª rodada, a última antes da pausa para a Data-Fifa.
Crédito: BorussiavenceemcasaeaindasonhacomotítulodaBundesliga(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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