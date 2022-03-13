Dortmund vence o Arminia Bielefeld e diminui distância para o Bayern

O Borussia Dortmund derrotou o Arminia Bielefeld, neste domingo, em casa e em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado pelo atacante Marius Wolf, aos 21 do primeiro tempo.

Confira a tabela do Campeonato Alemão

Recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de 50 dias, Haaland entrou aos 18 do segundo tempo substituindo Donyell Malen. Já o brasileiro Reinier, ex-Flamengo, sequer saiu do banco de reservas.

Panorama e próximos jogos

Com o resultado, o Borussia segue em segundo, mas diminuiu a distância para o líder Bayern de Munique, que empatou no último sábado: 60 a 53. No entanto, o Dortmund tem um jogo a menos (26 a 25) e as equipes ainda se enfrentarão, em abril. Já o Arminia é o primeiro fora do Z3, com 25 pontos. São 34 rodadas.

O próximo jogo do Dortmund será na quarta-feira, contra o Mainz, fora de casa, às 14h30, em partida adiada da 25ª rodada. No domingo que vem, dia 20, o Borussia será novamente visitante, mas agora contra o Colônia, pela 27ª rodada, às 15h30.

Curiosamente, o próximo compromisso do Arminia Bielefeld também é contra o Mainz fora de casa, mas no próximo sábado, às 11h30. Este jogo é válido pela 27ª rodada, a última antes da pausa para a Data-Fifa.