Dortmund sai perdendo, consegue virada e busca recuperação

Crédito: Haaland teve partida apagada, mas contribuiu na vitória do Dortmund (LEON KUEGELER / POOL / AFP

O Borussia Dortmund conseguiu uma vitória muito importante diante do Augsburg por 3 a 1 pelo Campeonato Alemão. Após sofrer o primeiro gol, a equipe de Edin Terzic conseguiu reagir e contou com grande partida de Jadon Sancho para virar o duelo e volta a sonhar com as primeiras posições da competição.QUEM NÃO FAZ, LEVAO Borussia Dortmund mostrou muito volume no início da partida, principalmente com Jadon Sancho finalizando em duas oportunidades e Reus desperdiçando chance dentro da área. Aos 10 minutos, o Augsburg abriu o placar com Hahn aproveitando sobra de bola dentro da área, driblando a marcação e finalizando sem chances para Hitz.

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ACORDOUApós sofrer o gol, os mandantes acordaram, mas desperdiçaram ótimas chances. Aos 21 minutos, Haaland perdeu uma cobrança de pênalti ao finalizar no travessão e o norueguês tentou se redimir com ótima cabeçada após cobrança de escanteio e linda defesa do goleiro adversário. Após muita pressão, Delaney empatou a partida aproveitando cobrança de falta e mandando de cabeça para o fundo das redes.