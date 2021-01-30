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futebol

Dortmund sai perdendo, consegue virada e busca recuperação

Borussia Dortmund leva susto, mas supera adversidades com grande partida de Jadon Sancho. Com a vitória, aurinegros sonham com consolidação na zona de Champions League...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 13:22
Crédito: Haaland teve partida apagada, mas contribuiu na vitória do Dortmund (LEON KUEGELER / POOL / AFP
O Borussia Dortmund conseguiu uma vitória muito importante diante do Augsburg por 3 a 1 pelo Campeonato Alemão. Após sofrer o primeiro gol, a equipe de Edin Terzic conseguiu reagir e contou com grande partida de Jadon Sancho para virar o duelo e volta a sonhar com as primeiras posições da competição.QUEM NÃO FAZ, LEVAO Borussia Dortmund mostrou muito volume no início da partida, principalmente com Jadon Sancho finalizando em duas oportunidades e Reus desperdiçando chance dentro da área. Aos 10 minutos, o Augsburg abriu o placar com Hahn aproveitando sobra de bola dentro da área, driblando a marcação e finalizando sem chances para Hitz.
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ACORDOUApós sofrer o gol, os mandantes acordaram, mas desperdiçaram ótimas chances. Aos 21 minutos, Haaland perdeu uma cobrança de pênalti ao finalizar no travessão e o norueguês tentou se redimir com ótima cabeçada após cobrança de escanteio e linda defesa do goleiro adversário. Após muita pressão, Delaney empatou a partida aproveitando cobrança de falta e mandando de cabeça para o fundo das redes.
ALÍVIOApós um primeiro tempo muito intenso, o Dortmund diminuiu o ritmo na segunda etapa, mas seguiu melhor na partida do que o Augsburg. A primeira grande chance do time aurinegro resultou em gol após Sancho receber lançamento de Raphael Guerreiro pelo lado esquerdo, infiltrar pela diagonal da área e bater no cantinho da rede. Aos 30, após rápido contra-ataque puxado por Haaland, o centroavante cruza para o meio da área e XXX marca contra e dá tranquilidade para o time mandante.

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