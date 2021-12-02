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futebol

Dortmund nega existência de cláusula de rescisão de Haaland

Centroavante possui contrato com o clube aurinegro até 2024, mas possui um acordo verbal para que a equipe alemã facilite a saída do jogador em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 13:53

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 13:53

O Borussia Dortmund, através de Hans-Joachim Watzke, CEO do clube alemão, negou a existência de uma cláusula de rescisão de contrato por Haaland. O dirigente afirmou em um encontro com um grupo de acionistas do vice-líder da Bundesliga que essa prática não é comum na equipe aurinegra.- Não posso confirmar uma cláusula de rescisão como essa. Mais de 90% de nossos contratos com jogadores não possuem cláusula de rescisão.
> Veja a tabela da Bundesliga
No entanto, o "Sport1" indica que desde o início do acordo entre Haaland e Dortmund, com participação do empresário Mino Raiola, houve um acordo verbal que pudesse facilitar a saída do centroavante norueguês para outro clube em 2022.
Com isso, a única opção para uma transferência de Haaland é negociando com o clube alemão e realizando uma proposta que satisfaça os dirigentes aurinegros. Por outro lado, a equipe da Bundesliga também sonha em manter o atleta na próxima temporada.
Crédito: HaalandestávinculadoaoDortmundaté2024(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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