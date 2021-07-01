futebol

Dortmund confirma venda de Sancho ao Manchester United por R$ 503 milhões

Clube alemão publicou documento em que confirma valores da transação e afirma esperar resultados positivos em sua finança para a próxima temporada...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:03

LanceNet

O Borussia Dortmund confirmou a venda de Jadon Sancho ao Manchester United por 85 milhões de euros (R$ 503,6 milhões). Em documento, o clube alemão afirma que ainda faltam alguns processos burocráticos, mas que espera resultados positivos em suas finanças para a próxima temporada por conta da transferência.
Em coletiva na manhã desta quinta-feira, Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund, também confirmou a saída do atacante e afirmou que a negociação não era do seu interesse.
- Há um acordo, mas há testes médicos pendentes. Iso foi feito a pedido de Sancho. Gostaríamos de ficar com ele, mas o comportamento foi fantástico. Ficamos triste por sua saída, mas encontraremos uma solução.
Segundo a imprensa alemã, o Dortmund já se movimenta no mercado em busca do substituto do camisa sete. O principal nome cotado é o de Noni Madueke, atacante inglês que atua no PSV, da Holanda. O atleta também é um nome que agrada o técnico Marco Rose.

