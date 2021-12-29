Dortmund cogita nova redução salarial, mas não descarta renovação com Erling Haaland

O Borussia Dortmund planeja uma nova redução salarial do elenco por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19 na Alemanha, segundo o "Ruhr Nachrichten". Por conta do aumento do número de casos, as partidas do 2º turno da Bundesliga serão realizadas com portões fechados.Sem a presença dos fãs no Signal Iduna Park, o Dortmund planeja deixar de arrecadar cerca de quatro milhões de euros (R$ 25,7 milhões) por jogo. Além disso, o clube tomou um prejuízo financeiro por ter sido eliminado na fase de grupos da Champions League e ter que disputar a Liga Europa.