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Dortmund busca contratação de 'novo Haaland' em 2022

Karim Adeyemi, principal jogador do RB Salzburg e jovem promessa da seleção alemã, é tratado como principal objetivo para substituir centroavante norueguês...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 09:54

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 09:54

Crédito: Karim Adeyemi está na mira do Borussia Dortmund para a próxima temporada (KRUGFOTO / APA / AFP
O Borussia Dortmund irá buscar a contratação do atacante Karim Adeyemi, do RB Salzburg, na próxima temporada, segundo o "Bild". O jovem chegaria para substituir Erling Haaland, que deve buscar uma saída do clube alemão em 2022.Adeyemi é tratado como o "novo Haaland" por conta do sucesso que faz com a camisa da equipe austríaca. Na atual temporada, a joia de 19 anos anotou 11 gols em 16 partidas disputadas e já está integrado na seleção alemã comandada por Hansi-Flick.
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No entanto, o atleta possui contrato com o RB Salzburg até 2024 e o valor de mercado do atacante é avaliado em 20 milhões de euros (R$ 127 milhões), segundo o "Transfermarkt". A questão financeira não deve ser um problema caso a venda de Haaland seja concretizada.
No entanto, o Dortmund não é o único clube que está observando a ascensão de Adeyemi. Segundo a imprensa alemã, o Bayern de Munique, o Liverpool e o Wolfsburg também observam o atleta e cogitam a contratação da promessa no futuro.

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