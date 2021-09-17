Dono do time em 48 horas: após rapidez nos bastidores, Nene volta ao Vasco onipresente em campo

O namoro havia esquentado a partir do final da semana passada. E era final da tarde da última terça-feira quando Nene assinou a rescisão contratual com o Fluminense. Uma hora depois ele era jogador do Vasco e tudo se desenvolveu muito rapidamente até ele se tornar, novamente, o "dono" do time.O Cruz-Maltino anunciou o retorno do meia-atacante na noite daquela terça-feira e apresentou o jogador de 40 anos no início da tarde de quarta. Mas, àquela altura, a rescisão dele com o Tricolor e a regularização com o clube de São Januário já estava consumada - de forma rápida como raras vezes ocorre.