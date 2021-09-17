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Dono do time em 48 horas: após rapidez nos bastidores, Nene volta ao Vasco onipresente em campo

Em dois dias o meia-atacante de 40 anos rescindiu com o Fluminense, assinou com o Cruz-Maltino, foi anunciado, treinou, foi apresentado, foi titular e importante para o time...
LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 14:36

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 14:36

Crédito: Nene retornou ao Vasco para ser importante na luta pelo acesso (Rafael Ribeiro/Vasco
O namoro havia esquentado a partir do final da semana passada. E era final da tarde da última terça-feira quando Nene assinou a rescisão contratual com o Fluminense. Uma hora depois ele era jogador do Vasco e tudo se desenvolveu muito rapidamente até ele se tornar, novamente, o "dono" do time.O Cruz-Maltino anunciou o retorno do meia-atacante na noite daquela terça-feira e apresentou o jogador de 40 anos no início da tarde de quarta. Mas, àquela altura, a rescisão dele com o Tricolor e a regularização com o clube de São Januário já estava consumada - de forma rápida como raras vezes ocorre.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Desta forma, Nene pôde viajar para Maceió após o único treino que fez com o grupo. Comandado por Fernando Diniz, o meio-campista teve os primeiros contatos com os companheiros - destes, só Ricardo Graça e Andrey estavam no elenco principal na primeira passagem.
- Estou muito feliz com a minha estreia. Feliz também por ter participado do gol - comentou Nene, logo após o primeiro tempo.

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