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Dono do Chelsea, Roman Abramovich busca contribuir para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia

O mandatário dos Blues estaria na Bielorrússia para participar das conversas que buscam encontrar um acordo em comum para que os conflitos armados acabem...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 09:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 09:10
Roman Abramovich, dono do Chelsea, participa das tentativas para o encerramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, segundo o "Daily Mail". O empresário estaria na Bielorrússia, onde acontecem as conversas entre as duas partes em busca de um acordo, para pregar pela paz.- Eu posso confirmar que Abramovich foi contatado pelo lado ucraniano para ajudar em encontrar uma resolução de paz, e ele está tentando ajudar desde sempre. Considerando o que está em jogo, pedimos a compreensão do por que não comentamos nem a situação em si nem o envolvimento dele - disse uma fonte do Chelsea.
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No entanto, a influência de Roman Abramovich para encerrar um conflito geopolítico histórico é limitado. Embora o empresário seja acusado de ter ligações escusas com Vladimir Putin, presidente da Rússia.
Na última sexta-feira, o dono do Chelsea afirmou que abriria mão do comando dos Blues, embora o ato tenha sido apenas simbólico. Após o anúncio, o clube inglês publicou uma nota condenando os conflitos no leste europeu e pediu paz aos ucranianos.
Crédito: RomanAbramovichtentacontribuirparaofimdoconflitoentreRússiaeUcrânia(Foto:IanKINGTON/AFP

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