Dono do Chelsea, Roman Abramovich busca contribuir para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia

Roman Abramovich, dono do Chelsea, participa das tentativas para o encerramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, segundo o "Daily Mail". O empresário estaria na Bielorrússia, onde acontecem as conversas entre as duas partes em busca de um acordo, para pregar pela paz.- Eu posso confirmar que Abramovich foi contatado pelo lado ucraniano para ajudar em encontrar uma resolução de paz, e ele está tentando ajudar desde sempre. Considerando o que está em jogo, pedimos a compreensão do por que não comentamos nem a situação em si nem o envolvimento dele - disse uma fonte do Chelsea.