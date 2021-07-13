Dono do Chelsea libera dinheiro pela contratação de Haaland

Roman Abramovich, dono do Chelsea, liberou os 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) para a contratação de Haaland, segundo o "Bild". No entanto, o mandatário quer se desfazer de três jogadores do sistema ofensivo antes de dar prosseguimento na operação.Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham e Ziyech são os nomes que estão no mercado para serem negociados. Os dois primeiros foram pouco utilizados pelo técnico Thomas Tuchel desde a chegada do alemão e já foram vinculados em outras equipes, mas não há uma proposta oficial que agrade os Blues neste momento.