Dono do Chelsea libera dinheiro pela contratação de Haaland

Roman Abramovich, dono do Chelsea, liberou os 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) para a contratação de Haaland, segundo o "Bild". No entanto, o mandatário quer se desfazer de três jogadores do sistema ofensivo antes de dar prosseguimento na operação.Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham e Ziyech são os nomes que estão no mercado para serem negociados. Os dois primeiros foram pouco utilizados pelo técnico Thomas Tuchel desde a chegada do alemão e já foram vinculados em outras equipes, mas não há uma proposta oficial que agrade os Blues neste momento.
Já o marroquino foi mais utilizado pelo comandante, embora tenha iniciado a maioria das partidas no banco de reservas. Além disso, o meio-campista foi uma das principais contratações do clube inglês na última temporada após grandes momentos de Ziyech com a camisa do Ajax.
Com a venda desses três atletas por seus valores de mercado, o Chelsea conseguiria arrecadar cerca de 90 milhões de libras (R$ 652 milhões). Além destes, Giroud está na mira do Milan e pode ser mais um a deixar Londres neste ano.