Dono de equipe de baseball realiza proposta para compra do Chelsea

O empresário Thomas Ricketts, dono do Chicago Cubs, equipe de baseball dos Estados Unidos, irá realizar uma proposta formal pela compra do Chelsea nesta sexta-feira, segundo a "ESPN". O norte-americano se junta ao magnata Ken Griffin, CEO da Citadel LLC, para adquirir os Blues.Roman Abramovich, atual dono do clube londrino, está sendo sancionado pelo Reino Unido por supostos laços com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Com isso, o Chelsea também vem sofrendo punições e só consegue jogar devido a uma licença especial do governo.

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Além da família Ricketts, Todd Boehly, outro empresário que tem grandes porcentagens do Los Angeles Dodgers e Los Angeles Lakers, times de baseball e basquete dos Estados Unidos, está ao lado do bilionário suíço Hansjorg Wyss em busca dos ativos dos Blues.

Nick Candy, um magnata inglês e torcedor do Chelsea, está ao lado de Vialli, ídolo do clube, em busca da compra da entidade. Por outro lado, a Saudi Media Group também já realizou uma proposta no valor de 2,7 bilhões de libras (R$ 18 bilhões).

Ainda sob comando de Abramovich, o Chelsea tem sua principal loja no Stamford Bridge fechada e não pode vender ingressos para os próximos jogos. Além disso, o clube tem um limite de gastos para que o elenco faça viagens em partidas fora de casa.