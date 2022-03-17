Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dono de equipe de baseball realiza proposta para compra do Chelsea

Thomas Ricketts, dono do Chicago Cubs, irá fazer uma proposta formal nesta sexta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 10:19

Publicado em 17 de Março de 2022 às 10:19

O empresário Thomas Ricketts, dono do Chicago Cubs, equipe de baseball dos Estados Unidos, irá realizar uma proposta formal pela compra do Chelsea nesta sexta-feira, segundo a "ESPN". O norte-americano se junta ao magnata Ken Griffin, CEO da Citadel LLC, para adquirir os Blues.Roman Abramovich, atual dono do clube londrino, está sendo sancionado pelo Reino Unido por supostos laços com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Com isso, o Chelsea também vem sofrendo punições e só consegue jogar devido a uma licença especial do governo.
> Veja a tabela da Premier League
Além da família Ricketts, Todd Boehly, outro empresário que tem grandes porcentagens do Los Angeles Dodgers e Los Angeles Lakers, times de baseball e basquete dos Estados Unidos, está ao lado do bilionário suíço Hansjorg Wyss em busca dos ativos dos Blues.
Nick Candy, um magnata inglês e torcedor do Chelsea, está ao lado de Vialli, ídolo do clube, em busca da compra da entidade. Por outro lado, a Saudi Media Group também já realizou uma proposta no valor de 2,7 bilhões de libras (R$ 18 bilhões).
Ainda sob comando de Abramovich, o Chelsea tem sua principal loja no Stamford Bridge fechada e não pode vender ingressos para os próximos jogos. Além disso, o clube tem um limite de gastos para que o elenco faça viagens em partidas fora de casa.
Crédito: RomanAbramovichestádesaídadoChelsea(Foto:IANKINGTON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados