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Dono da Crefisa diz se arrepender de ter emprestado dinheiro para contratações do Palmeiras

Marido de Leila Pereira, José Roberto Lamacchia garantiu que a esposa fará a gestão mais transparente da história do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 10:00

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: Agência Palmeiras
José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, conselheira e candidata única à presidência do Palmeiras, decidiu que não emprestará nem mais um centavo ao Palmeiras. Vai cumprir o contrato de patrocínio. A declaração foi feito ao jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, em sua coluna na Folha de São Paulo.
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Segundo o empresário, o empréstimo concedido para efetuar contratações, principalmente em 2017, não deveria ter sido feito por conta da multa produzida, que gira em torno de R$ 30 milhões. À época, o aporte chegou à casa dos R$ 170 milhões. 'Eu me arrependi dessa operação'.
O dono da Crefisa garantiu à reportagem da Folha que Leila fará a gestão mais transparente da história do Palmeiras e, ciente que a renovação do contrato de patrocínio já está assinada, não vê qualquer problema a respeito de conflito de interesses.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSegundo o dono da Crefisa, há ainda uma dívida de R$ 130 milhões por causa dos aportes para a contratação de jogadores, antes nomeados como propriedades de marketing, mas agora estabelecido como empréstimos por conta da multa aplicada pela Receita Federal. Lamacchia, no entanto, vê facilidade para o Verdão quitar esse débito.
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- Sempre foi empréstimo e o que pagamos em um ano ao Palmeiras dá para pagar tudo. Já colocamos mais de R$ 1 bilhão no clube, entre patrocínios e prêmios - finalizou.

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