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Domínio? Corinthians tem seis representantes na Seleção da Torcida da Supercopa do Brasil feminina

Giovanna Campiolo, Yasmin, Gabi Zanotti, Tamires, Gabi Portilho e o treinador Arthur Elias representaram o Timão na Seleção da Torcida...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:33
A primeira taça do ano no futebol feminino ficou com o Corinthians, que derrotou o Grêmio por 1 a 0 e levou a Supercopa do Brasil. As Brabas também dominaram a votação popular na Seleção da Torcida, sendo cinco das 11 jogadoras escolhidas, atletas do Timão, assim como o técnico Arthur Elias.> GALERIA - Róger Guedes e Willian se destacam na vitória do Timão; veja notas
A votação foi feita de maneira online, no perfil do Twitter do Campeonato Brasileiro feminino. A zagueira Giovanna Campiolo, a lateral Yasmin, as meias Gabi Zanotti e Tamires, assim como a atacante Gabi Portilho foram as corintianas escolhidas na seleção, além do treinador Arthur Elias, que chegou ao seu 11º título com o Timão.
A outra metade da Seleção da Torcida foi dominada por atletas do Grêmio, que colocou seis jogadoras na seleção, mesmo com o vice-campeonato.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista Outra votação que está em andamento é para eleger a Craque da Torcida. A goleira Lorena e a meia Rafa Levis representam o Grêmio. Do lado Alvinegro, Gabi Zanotti e Tamires brigam pelo prêmio.
Para a sequência da temporada, Arthur Elias não poderá contar com a goleira Kemelli, quanto a lateral-direita Katiuscia. Ambas romperam o ligamento cruzado e estão fora da temporada.
Crédito: JogadorasdoTimãocomataçadaSupercopa(Foto:RodrigoGazzanel/AgênciaCorinthians

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