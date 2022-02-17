Domínio? Corinthians tem seis representantes na Seleção da Torcida da Supercopa do Brasil feminina

A primeira taça do ano no futebol feminino ficou com o Corinthians, que derrotou o Grêmio por 1 a 0 e levou a Supercopa do Brasil. As Brabas também dominaram a votação popular na Seleção da Torcida, sendo cinco das 11 jogadoras escolhidas, atletas do Timão, assim como o técnico Arthur Elias.> GALERIA - Róger Guedes e Willian se destacam na vitória do Timão; veja notas

A votação foi feita de maneira online, no perfil do Twitter do Campeonato Brasileiro feminino. A zagueira Giovanna Campiolo, a lateral Yasmin, as meias Gabi Zanotti e Tamires, assim como a atacante Gabi Portilho foram as corintianas escolhidas na seleção, além do treinador Arthur Elias, que chegou ao seu 11º título com o Timão.

A outra metade da Seleção da Torcida foi dominada por atletas do Grêmio, que colocou seis jogadoras na seleção, mesmo com o vice-campeonato.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista Outra votação que está em andamento é para eleger a Craque da Torcida. A goleira Lorena e a meia Rafa Levis representam o Grêmio. Do lado Alvinegro, Gabi Zanotti e Tamires brigam pelo prêmio.

Para a sequência da temporada, Arthur Elias não poderá contar com a goleira Kemelli, quanto a lateral-direita Katiuscia. Ambas romperam o ligamento cruzado e estão fora da temporada.