Dominante nas últimas décadas do Carioca, Flamengo pode impor aos rivais diferença histórica em títulos

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Em 2009, ao conquistar o tri do Carioca em cima do Botafogo, o Flamengo assumiu, pela primeira vez, o posto de maior campeão estadual. Desde então, o domínio no Rio de Janeiro fez o clube disparar neste quesito, e, hoje, o Rubro-Negro tem a chance de colocar uma distância histórica sobre os demais clubes. ​​O Fluminense ocupou o posto que pertence hoje ao Flamengo entre 1906 e 2008, quando os dois clubes somavam 30 troféus do Campeonato Estadual.

Em 1985, a distância do Tricolor para o Flamengo era de seis títulos. de 27 a 21. Desde então, não houve uma vantagem tão grande entre os dois clubes mais vencedores do Rio de Janeiro. Agora, caso conquiste o Carioca de 2021, o clube da Gávea chegará ao 37ª troféu, e abrirá seis justamente para o Flu, com 31. O Vasco soma 24 conquistas estaduais e o Botafogo, em quarto, tem 21 títulos.A reforma financeira e administrativa do Flamengo, desde 2013, explica a distância para os rivais atualmente. Contudo, o domínio no Rio de Janeiro antecede as mudanças estruturais do clube, campeão em 14 das últimas 30 edições do Carioca. O Vasco ganhou sete, o Botafogo cinco, e o Fluminense 4.