Domènec Torrent vibra com vitória e evolução, mas avisa: 'Temos que melhorar e vamos melhorar'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Ufa. Domènec Torrent pôde respirar e constatar cornetas suavizadas após a vitória deste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro e em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, com gol do aniversariante Gabigol (agora com 24 anos), foi o segundo do Flamengo sob o comando do catalão, que admitiu: ainda há muito espaço para evolução.Torrent teve a primeira semana dedicada integralmente para treinamentos desde que chegou ao Fla. E salientou, em entrevista coletiva, na Vila:

- Acho que foi muito importante para todos treinarem conceitos de como queremos jogar no futuro. Jogamos 30% do que treinamos, é normal. Todos os jogadores estavam focados e temos todos que melhorar, o técnico também. Conheço as qualidades dos jogadores e sei perfeitamente como podem jogar. Temos que melhorar e vamos melhorar. O importante é termos uma ideia clara do que queremos para o futuro.

Domènec Torrent também destacou a contratação veloz de Mauricio Isla, que chegou ao Ninho do Urubu para suprir a saída de Rafinha. Na resposta acerca do chileno, que estreou e se destacou, entrando na segunda etapa, o técnico ainda destacou que seguirá rodando a equipe, visando a sequência de jogos:

- O Flamengo foi muito rápido para contratar esse jogador. Todos vão nos ajudar. Vamos rodar o time, temos o Renê, temos o Matheus. São jogos em três dias, vamos viajar, jogar, viajar, jogar... Preciso dos jogadores 100%. Prefiro os jogadores 100% do que um nome importante com 60% - falou, emendando:

- Agora, acho que fisicamente estamos melhor. Taticamente todos compreendem melhor o que queremos fazer. Podemos ganhar e vencer com todos os estilos, mas eu joguei 11 anos da minha vida com o mesmo estilo e acho que temos jogadores que podemos jogar assim. Dome não tem 11 titulares.

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