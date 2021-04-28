Domènec Torrent exalta Flamengo e torcida, mas critica postura de dirigentes: 'Alguns queriam o Klopp"

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após quase seis meses de deixar o comando do Flamengo, Domènec Torrent ainda repercute a sua saída do clube. Em entrevista ao portal alemã "Spox", o treinador catalão recordou a passagem pelo Rubro-Negro, exaltando o clube e a torcida, mas criticando a postura de parte da diretoria.

+ Gabigol ultrapassa 100 participações diretas em gols; Flamengo só perdeu uma vez quando atacante marcou- Flamengo é o maior e mais importante clube da América do Sul com 40 milhões de seguidores. Se você perder um jogo, tudo será um desastre. Os diretores tinham ideias diferentes. Alguns queriam Dome como treinador, outros Jürgen Klopp ou outra pessoa. É assim que funciona no Brasil. Minha equipe técnica e eu não sabíamos disso quando chegamos lá. Mas depois de algumas semanas, já estava claro para nós: se perdermos um ou dois jogos, iríamos embora.

Domènec Torrent chegou ao Flamengo em agosto de 2020 para substituir Jorge Jesus e comandou a equipe em 24 partidas. As goleadas sofridas para São Paulo e Atlético-MG foram determinantes para a demissão em novembro. Apesar da saída precoce, o técnico disse não estar arrependido de ter se aventurado na América do Sul e relembrou as dificuldades durante a passagem.

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- Não (tenho arrependimento). O Flamengo é um clube maravilhoso com uma torcida maravilhosa. E a equipe também se tornou querida em meu coração - disse Dome, antes de completar: