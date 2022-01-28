Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Doménec sofre nova goleada e soma quatro derrotas e 15 gols sofridos em início pelo Galatasaray
futebol

Doménec sofre nova goleada e soma quatro derrotas e 15 gols sofridos em início pelo Galatasaray

Ex-treinador do Flamengo perdeu por 6 a 2 para um clube da segunda divisão turca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 14:53

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 14:53

A vida do técnico Domenec Torrent não tem sido fácil no novo clube na Europa. Após quatro partidas no comando do Fenerbaçhe, da Turquia, o treinador soma quatro derrotas, com incríveis 15 gols sofridos. A goleada mais recente ocorreu nesta sexta-feira, em amistoso contra o Tuzlaspor, da segunda divisão turca, por 6 a 2.+ Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões
O primeiro jogo do ex-treinador do Flamengo ocorreu contra o Hatayspor, com goleada por 4 a 2. Em seguida, mais duas derrotas, contra Kasimpasa, em casa, por 3 a 1, e Trabzonspor, por 2 a 1, ambas em casa. O treinador espanhol não comandava uma equipe desde que deixou o Flamengo, em novembro de 2020.
+ Manchester City entra na briga com Liverpool pela contratação de Dybala
Maior campeão turco com 22 títulos, o Galatasaray amarga uma das piores campanhas na história do torneio. A equipe somou apenas 27 pontos em 23 partidas e está na 15ª colocação da competição, há apenas três pontos da zona de rebaixamento. A próxima partida ocorre domingo, contra o Alanyaspor.
Crédito: DomenecTorrentnãofazbominíciodetrabalhonoGalatasaray(Foto:Divulgação/Galatasaray

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados