Doménec sofre nova goleada e soma quatro derrotas e 15 gols sofridos em início pelo Galatasaray

A vida do técnico Domenec Torrent não tem sido fácil no novo clube na Europa. Após quatro partidas no comando do Fenerbaçhe, da Turquia, o treinador soma quatro derrotas, com incríveis 15 gols sofridos. A goleada mais recente ocorreu nesta sexta-feira, em amistoso contra o Tuzlaspor, da segunda divisão turca, por 6 a 2.+ Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões

O primeiro jogo do ex-treinador do Flamengo ocorreu contra o Hatayspor, com goleada por 4 a 2. Em seguida, mais duas derrotas, contra Kasimpasa, em casa, por 3 a 1, e Trabzonspor, por 2 a 1, ambas em casa. O treinador espanhol não comandava uma equipe desde que deixou o Flamengo, em novembro de 2020.

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Maior campeão turco com 22 títulos, o Galatasaray amarga uma das piores campanhas na história do torneio. A equipe somou apenas 27 pontos em 23 partidas e está na 15ª colocação da competição, há apenas três pontos da zona de rebaixamento. A próxima partida ocorre domingo, contra o Alanyaspor.