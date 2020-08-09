Domènec explica substituições e vê falta ritmo como fator determinante para derrota do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A estreia de Domènec Torrent como técnico do Flamengo não causou uma boa impressão para o torcedor. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, na 1º rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em entrevista coletiva, Dome explicou as substituições feitas na segunda etapa e culpou o ritmo de jogo como um dos fatores determinantes para o resultado.

- Vi muitos jogos do Flamengo e todos os jogos contra o Fluminense neste ano. Creio que o problema para nós, e isso não é desculpa, foi que o Atlético-MG jogou quatro jogos nos últimos 16 dias e nós jogamos o último há 24 dias. Conheço perfeitamente as qualidades dos jogadores, mas o segundo tempo eles se defenderam com cinco jogadores e eu queria jogar aberto com cinco atacantes porque somos Flamengo e queremos ganhar. Um a um não é suficiente - disse.

Questionado novamente sobre os 5 atacantes e a falta de meias no fim da partida, Dome admitiu que faltou criatividade ao meio-campo e afirmou que irá trabalhar mais nas falhas da equipe.

- Nós jogamos com cinco atacantes porque eles jogaram com cinco defensores nos últimos 20 minutos de jogo. Mas, concordo (faltou criatividade no meio). Porque temos que criar muito mais no meio de campo. Não tivemos as linhas compactas e isso temos que trabalhar muito melhor porque temos qualidade. Quando temos qualidade podemos trabalhar isso. Jogamos muito separados, com muita distância, não fomos compactos. Willian (Arão) jogou 80% do tempo sozinho no meio e quando isso acontece você tem problemas sempre.

No fim, o treinador exaltou o esforço de seus atletas e voltou a citar a falta de ritmo de jogo como um determinante para a derrota.

- Quero repetir que estou contente com o esforço dos jogadores depois de 24 dias. Todo mundo que já jogou futebol uma vez na vida sabe que não é fácil voltar a jogar em um ritmo alto - finalizou.