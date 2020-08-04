Domènec e Flamengo adotam tom diplomático com técnicos brasileiros

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Recém-chegado ao Flamengo e ao futebol brasileiro, o técnico Domènec Torrent fugiu das polêmicas ao ser questionado sobre uma possível preferência por profissionais estrangeiros no país. Na apresentação oficial ao clube, na última segunda-feira, ele adotou tom diplomático e defendeu que há espaço para diferentes ideias, quando questionado se os brasileiros deveriam passar por uma atualização.

– No Brasil há treinadores muito bons. Ninguém tem que se sentir agredido quando chega um estrangeiro. Na Espanha, há muitos treinadores estrangeiros e tudo o que for para agregar é bem-vindo. A emoção que nos dá de vir trabalhar aqui é muito grande. Foi muito importante o êxito do Jorge Jesus, por isso talvez o Flamengo tenha optado por outro estrangeiro. É a quarta vez que trabalho no exterior e sei que, no início, sempre há dúvidas de jornalistas e de colegas treinadores. Venho para somar e aportar e não para convencer de que os técnicos estrangeiros são melhores. O respeito pelos técnicos brasileiros na Europa é muito grande – disse Torrent, antes de completar:

– Por como se joga na Europa, dependendo do clube, o que podemos dar é um matiz diferente que pode interessar aos clubes do Brasil. Diferente não quer dizer melhor. Simplesmente o clube aposta em outra maneira de fazer as coisas. Acho que nos ajudou muito o que fez o Jorge Jesus no último ano. Ele abriu as portas do futebol brasileiro aos treinadores estrangeiros.Não é um disputa entre brasileiros e estrangeiros. Todo técnico tem suas ideias. A opção por um novo profissional estrangeiro para substituir Jorge Jesus também foi alvo de questionamento aos dirigentes rubro-negros, que falaram logo após a coletiva de Torrent, na FlaTV. Segundo o vice de futebol do clube, Marcos Braz, o que pesou foi o currículo do espanhol.

– O Flamengo não tem nenhum preconceito contra técnico brasileiro, a diretoria do Flamengo não tem absolutamente nada contra técnico brasileiro, mas ela tem o direito da escolha. O presidente Rodolfo Landim tem o direito de encaminhar ou pedir qualquer situação do clube, qualquer contratação. É um direito que o clube tem. Não tem a ver com demérito ou incertezas de técnico brasileiro. O Brasil tem grandes técnicos, pentacampeão do mundo, a gente respeita muito os técnicos brasileiro. Não vou falar um ou dois para não ser injusto com a sequência, mas é um direito do Flamengo escolher o treinador que entender. E nesse momento escolhemos um técnico estrangeiro. Você tem repórteres internacionais que fazem diversos trabalhos, tem atores e artistas que trabalham aqui. O Flamengo optou por contratar um trabalhador vencedor, correto. E assim foi – explicou Braz.