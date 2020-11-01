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Dome vê derrota do Flamengo 'por pequenos detalhes', diz que 'todos erraram' e pede foco no mata-mata

Treinador deu explicações após a derrota por 4 a 1 para o São Paulo, no Maracanã...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 18:51
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após a derrota por 4 a 1 para o São Paulo, neste domingo, no Maracanã, o técnico Domènec Torrent tentou dar explicações para a atuação do Flamengo, que, além dos erros defensivos que geraram as oportunidades rivais, perdeu dois pênaltis na partida. Para o treinador, o revés aconteceu por "detalhes", e ainda procurou não responsabilizar individualmente os atletas pelo resultado.
- Hoje erramos todos. Erramos defensivamente e ofensivamente. Não vamos focar só nos erros defensivos. Erramos, mas também erramos ofensivamente. Quando perdemos, erramos todos. Uma derrota dolorosa para o time, poderíamos estar na liderança do Brasileirão. Agora temos um jogo em três dias e estaremos focados nisso, e em melhorar defensivamente - afirmou projetando o jogo contra o Athletico, pela Copa do Brasil, antes de completar:
- Foi um jogo atípico, por pequenos detalhes, perdemos jogo. Perdemos um pênalti e tomamos um gol aos 45. No segundo tempo, perdemos outro pênalti e levamos gol. Uma pena. Os jogadores sabem que a importância de estar focado no próximo jogo. O que aconteceu foi doloroso, mas aconteceu. Temos que estar focados no mata-mata - finalizou o comandante do Flamengo.Com o resultado deste domingo, o Flamengo permaneceu com os 35 pontos, assim como o Internacional, que, por conta do saldo de gols, segue na frente do Rubro-Negro. Foi uma chance desperdiçada pelo time de Domènec Torrent de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na virada do primeiro turno.
Na quarta-feira, o Flamengo recebe o Athletico, no Maracanã, para garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, Bruno Henrique marcou na Arena da Baixada e garantiu a vitória. Assim, o Fla joga pelo empate.

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